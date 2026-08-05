Общественная палата Подмосковья и НКО договорились о наблюдении за выборами

Общественная палата Московской области подписала соглашения о сотрудничестве с общественными объединениями и некоммерческими организациями для организации общественного наблюдения на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы, которые пройдут 20 сентября 2026 года. Документы предусматривают совместную работу по формированию корпуса общественных наблюдателей, их подготовке и сопровождению в дни голосования.

Кроме того, стороны договорились взаимодействовать при наблюдении за подсчетом голосов, подведением итогов выборов, проводить консультации, обмениваться опытом и реализовывать совместные просветительские проекты.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения Татьяна Дмитриева назвала подписание соглашений важным этапом подготовки к Единому дню голосования. По ее словам, участие общественных организаций позволит сформировать профессиональный корпус наблюдателей и укрепить доверие граждан к итогам выборов.

«Мы объединяем усилия с институтами гражданского общества, чтобы обеспечить открытое, прозрачное и законное проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Московской областной Думы», — отметила Татьяна Дмитриева.

Президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов сообщил, что на избирательных участках вместе с общественными наблюдателями будут работать адвокаты и юристы.

«Они смогут оперативно разъяснить возникающие правовые вопросы и оказать необходимую помощь», — отметил он.

На сегодняшний день соглашения заключили девять организаций, среди которых Московское областное объединение организаций профсоюзов, Адвокатская палата Московской области, региональное отделение Ассоциации юристов России и отделение Российских студенческих отрядов. До конца августа Общественная палата планирует подписать аналогичный документ с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Московской области.

В Общественной палате добавили, что подготовка к Единому дню голосования продолжится: в регионе организуют обучение общественных наблюдателей и информационную работу для жителей, в том числе по вопросам дистанционного электронного голосования через портал «Госуслуги».