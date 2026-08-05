ЦИК утвердил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ГД

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок размещения партий в бюллетене на выборах в ГД. На первом месте — «Единая Россия», замыкают перечень «Новые люди», сообщили в ЦИКе .

Второе место заняли представители «Яблока», третье –ЛДПР. Четвертыми стали партия прямой демократии, пятыми — «Зеленые», шестыми — «Справедливая Россия». На седьмом месте расположилась «Родина», на восьмом — КПРФ, на девятом — партия пенсионеров. Десятое место выделили для «Коммунистов России».

Недавно в московском метро запустили тематический поезд к выборам в ГД девятого созыва. ЦИК России зарегистрировал 11 партий на выборах в ГД впервые с 2007 года.