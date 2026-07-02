Сегодня 11:33 Обновленные котельные, школы и дороги. Как изменилось Лотошино за последние 5 лет Глава Долгасова доложила Андрею Воробьеву о планах по развитию Лотошина 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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В ближайшие два года в Лотошине реконструируют 14 котельных, отремонтируют детскую школу искусств и мост через реку Руссу. Реализацию этих и других проектов обсудили на встрече главы округа Екатерины Долгасовой и губернатора Андрея Воробьева.

На встрече были подведены итоги развития муниципалитета за последние пять лет. Поговорили о строительстве, капитальном ремонте, благоустройстве, модернизации ЖКХ и обновлении дорог. «Екатерина Леонидовна, это для вас родной округ, много лет работаете, глубоко погружены в вопросы, которые волнуют жителей. Лотошино — одна из отдаленных территорий, которая требует особого внимания. Расскажите, как обстоят дела, какие планы, что больше всего волнует людей», — сказал Воробьев. Модернизация системы теплоснабжения Программа обновления системы теплоснабжения в Лотошине охватит около двух третей жителей. В прошлом году в округе обновили четыре котельные в поселке Лотошино, селе Микулино и деревне Михалево. В ближайшие годы капитально отремонтируют объекты в поселках Новолотошино, Большая Сестра, Кировский, Лотошино, деревнях Доры, Монасеино, Савостино и других.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

По словам главы, в котельных не только меняют оборудование, но и обновляют теплосети. После реализации программы изменения почувствуют более пяти тысяч человек. Капитальный ремонт социальных учреждений В Лотошине уже капитально отремонтировали школы № 1 и № 2, детских сады «Солнышко» и «Мечта», а также учреждения дополнительного образования. В ближайшие два года завершится обновление Детской школы искусств, где занимаются более 300 ребят. Масштабные работы прошли в Лотошинской больнице, амбулаториях в селе Микулино и деревне Ошейкино. Было открыто три фельдшерских здравпункта.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

С начала этого года медучреждения округа получили 65 новых аппаратов для лечения и диагностики, включая дефибрилляторы и УЗИ. До конца года больницы получат еще 12 технических средств. «Продолжаем оснащать больницу, открыли три новых ФАПа, благоустраиваем общественные пространства. В этом году в Лотошине завершился ремонт автостанции. Сейчас приступаем к капремонту моста через реку Руссу. Это важное звено дороги регионального значения, которая связывает Минское, Новорижское и Ленинградское шоссе», — рассказал губернатор. Благоустройство и ремонт дорог За последние несколько лет преобразились парк Славянской Дружбы со стелой «Населенный пункт воинской доблести», прибрежная зона Красного Ручья и сквер в поселке Кировском.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего за пять лет в муниципалитете привели в порядок 98 дорог протяженностью более 139 километров. «Сейчас, чтобы в деревне Введенское доехать от одной улицы до другой, нужно потратить 40 минут. Поэтому в этом году мы приступили к капремонту моста через реку Руссу, о котором очень просили жители. Планируем запустить транспортный поток по основной артерии, соединяющей два поселения: село Микулино и поселок Лотошино», — рассказала Екатерина Долгасова. Экономика За несколько лет в Лотошине запустили несколько крупных производств. «ВекторЭко» наладила выпуск соков, ПК «Корабел» — металлических изделий, а крестьянско-фермерское хозяйство «Сонак» — кормов для животных и птиц. Общий объем инвестиций составил 164,5 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Инвестпроекты по выращиванию овощей реализует «Агроинновация МО». Также рыбокомбинат «Лотофиш» планирует расширить производство. В августе у Екатерины Долгасовой истекает срок полномочий. Она выразила готовность и дальше работать над развитием округа.