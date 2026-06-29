Сегодня 16:31 Обновление теплосетей, ремонт дорог и жилых домов. Глава Химок Федотова — о планах по развитию округа в 2026 году Глава Химок Федотова доложила Андрею Воробьеву о планах по развитию округа 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

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В Химках продолжается реализация крупных проектов по модернизации коммунальной, дорожной и социальной инфраструктуры. О выполненных работах и ближайших планах развития городского округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на рабочей встрече доложила глава муниципалитета Инна Федотова.

Открывая встречу, губернатор отметил, что Инна Федотова возглавляет Химки почти полгода.

«Здесь реализуется большое количество программ в рамках президентских указов. Сегодня я хотел бы обсудить с вами, что уже удалось сделать, что требует особого внимания и где нужна поддержка региона. Какой, на ваш взгляд, сейчас главный запрос жителей округа? » — обратился Андрей Воробьев к собеседнице.

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Качественное теплоснабжение и стабильная подача электроэнергии По словам Инны Федотовой, одной из ключевых тем остается надежность теплоснабжения. В 2026 году в рамках инвестиционной программы ТСК «Мосэнерго», входящей в группу «Газпром», на обновление коммунальной инфраструктуры направят около 700 миллионов рублей. Программу сформировали с учетом обращений жителей, поступивших за последние два года, ее реализация уже началась. Проект предусматривает техническое перевооружение двух котельных, реконструкцию девяти центральных тепловых пунктов, замену более четырех километров изношенных тепловых сетей и внедрение цифровых систем мониторинга работы объектов теплоснабжения. После завершения работ качественное теплоснабжение получат жители 111 многоквартирных домов, где проживают свыше 18 тысяч человек. Полностью завершить модернизацию планируют к 1 сентября.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Андрей Воробьев отметил, что «Газпром» инвестирует в обновление системы теплоснабжения округа уже несколько лет подряд.

«Еще одна масштабная программа — электроснабжение. Мы прекрасно понимаем, что качество теплоснабжения напрямую зависит от стабильного энергоснабжения. И здесь большую работу ведут „Россети“ и Мособлэнерго: это и замена кабелей, и увеличение мощностей», — отметил губернатор. Ремонт дорог Еще одним важным направлением остается ремонт дорог. «В текущем году у нас запланировано отремонтировать 19 участков дорог общей протяженностью свыше 16 километров. Подрядчик зашел сразу на шесть объектов, что вызвало позитивный отклик у жителей. Все это — важнейшие муниципальные дороги, они находятся и в центре города, и на выезде из него», — уточнила Инна Федотова.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/5 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/5

Большую часть запланированного объема уже выполнили, а полностью завершить дорожную кампанию намерены до октября. Одновременно продолжается ликвидация ям: из более чем 9,2 тысячи дефектов дорожного покрытия устранили уже около 8,7 тысячи.

Ремонт многоквартирных домов Продолжается и капитальный ремонт жилых зданий. «Мы также активно занимаемся ремонтом МКД. В этом году обновим 57 домов. Причем вместе с Фондом капитального ремонта и управляющими компаниями выстроили работу так, чтобы все мероприятия по коммуникациям в подвалах были завершены к началу отопительного сезона», — отметила глава Химок.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

В рамках программы модернизируют 16 объектов внутридомовых инженерных систем, капитально отремонтируют фасады 10 домов и заменят кровлю еще на 41 объекте.

Улучшения почувствуют 49 тысяч жителей. Благоустройство общественных пространств Глава округа также доложила и о реализации проектов благоустройства. До конца октября преобразятся сквер «Сказка» в микрорайоне Сходня и территория возле Барашкинского пруда. «Отдельно остановлюсь на Барашкинском пруде. По нему было огромное количество запросов жителей. И через несколько дней подрядчик выходит на объект. В этом году все работы там будут выполнены», — уточнила Инна Федотова.

Кроме того, в течение года в Химках планируют оборудовать три новые воркаут-площадки (две уже открыли), благоустроить 13 дворов (два уже готовы), а также установить 14 современных детских игровых площадок (пять уже ввели в эксплуатацию).

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 7/8 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 8/8

Продолжается создание сети народных троп: из 65 запланированных маршрутов готовы уже 31, а завершить все намеченные работы рассчитывают к августу 2026 года. Подводя итоги встречи с Инной Федотовой, Андрей Воробьев подчеркнул необходимость постоянного диалога муниципальных властей с жителями. «Вы, как никто другой, понимаете: когда главы территорий и профильные министры открыто общаются с жителями и реагируют на их проблемы, рождается доверие и взаимопонимание. Поэтому прошу вас и вашу команду дальше продолжать эту работу: регулярно общаться с жителями и честно отвечать на самые острые вопросы», — заключил губернатор.