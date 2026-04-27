Объем промышленного производства увеличился в Подмосковье вдвое за 5 лет
Экономика Московской области за минувшие пять лет продемонстрировала устойчивый рост, несмотря на санкции. Объем инвестиций в регион увеличился почти в 1,8 раза, а промышленное производство выросло вдвое.
Регион входит в тройку крупнейших по валовому региональному продукту наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, а также занимает ведущие позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата.
За этот период доходы бюджета выросли с 900 миллиардов до 1,6 триллиона рублей. По словам депутата Московской областной думы Тараса Ефимова, такие показатели свидетельствуют о формировании устойчивой «экономики развития», предусмотренной Народной программой «Единой России».
Отдельное внимание уделяют промышленности: Подмосковье занимает лидирующие позиции по уровню роботизации, количеству индустриальных парков и темпам ввода новых производственных и складских объектов.
Важно, что за этими цифрами стоят реальные изменения в жизни людей. Средняя заработная плата в промышленности сегодня превышает 113 тысяч рублей и выросла более чем на 70%. В Народной программе предусмотрены различные налоговые вычеты и преференции для предприятий, инвестирующих в производство. Все это как раз и обеспечивает самодостаточность и высокий экономический потенциал Подмосковья.
Тарас Ефимов
Одним из примеров модернизации стал Ликинский автобусный завод в Орехово-Зуеве, где наладили выпуск современных низкопольных автобусов Citymax-12. Транспорт рассчитан более чем на 100 пассажиров и оборудован системами для удобной посадки, включая функцию наклона кузова, а также кондиционерами, USB-разъемами и Wi-Fi.
Для запуска нового поколения техники предприятие прошло масштабное обновление, в которое вложили около 2,4 миллиарда рублей, причем часть этих средств предоставил Фонд развития промышленности России. Сегодня на заводе работают свыше двух тысяч человек.
Как сообщил генеральный директор предприятия Сергей Греков, новые автобусы уже курсируют на маршрутах между Москвой и областью, включая направления от метро «Филевский парк» до Одинцова и Заречья, а также от «Тушинской» до Красногорска.
Всего поставим 97 машин, 30 из них уже вышли на линии. Модель успешно курсирует в Ярославле, проходит тесты в Липецке, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Ожидаем, что ее выберут и другие города.
Сергей Греков
Развитие промышленности обсудили и на форуме «Есть результат» в Екатеринбурге, где подвели итоги реализации пятилетней программы.
Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что через механизмы Фонда развития промышленности государство направило в отрасль более 300 миллиардов рублей, что способствует формированию самодостаточной экономики.
В настоящее время продолжается сбор предложений в новую Народную программу: жители и эксперты могут внести инициативы через платформу естьрезультат.рф, общественные приемные или горячую линию 8-800-200-89-50, чтобы определить дальнейшие приоритеты развития региона.