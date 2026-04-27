Экономика Московской области за минувшие пять лет продемонстрировала устойчивый рост, несмотря на санкции. Объем инвестиций в регион увеличился почти в 1,8 раза, а промышленное производство выросло вдвое.

Регион входит в тройку крупнейших по валовому региональному продукту наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, а также занимает ведущие позиции в национальном рейтинге инвестиционного климата.

За этот период доходы бюджета выросли с 900 миллиардов до 1,6 триллиона рублей. По словам депутата Московской областной думы Тараса Ефимова, такие показатели свидетельствуют о формировании устойчивой «экономики развития», предусмотренной Народной программой «Единой России».

Отдельное внимание уделяют промышленности: Подмосковье занимает лидирующие позиции по уровню роботизации, количеству индустриальных парков и темпам ввода новых производственных и складских объектов.