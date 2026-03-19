Пять достопримечательностей Подмосковья добавят в турмаршрут «Золотое кольцо»

Московская область добавит пять новых точек притяжения в знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо». Сейчас регион считается лишь его «входными воротами», но скоро географию путешествия пополнят новые достопримечательности. Об этом стало известно на посвященной развитию турмаршрута стратегической сессии, которую возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Определимся с лучшей практикой, поучимся у Москвы, Московской области… по увеличению турпотока через познавательный, туризм, исторический, паломнический, гастрономический и патриотический», — отметил он.

По словам вице-премьера, обсуждение развития «Золотого кольца» выходит за туристические рамки, это вопрос сохранения культурного кода страны и создания мощного экономического драйвера для регионов.

Сессия состоялась в Координационном центре правительства России. Восемь регионов, Министерство экономического развития, Центр стратегических разработок и Русская православная церковь подписали соглашение о развитии маршрута «Золотое кольцо».

Для Подмосковья это возможность заявить о перезагрузке своего туристического потенциала. Новые точки притяжения в «Золотом кольце» раскрыл заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин. Среди значимых достопримечательностей он назвал объекты показа в Пушкинском и Орехово-Зуевском городских округах.

Власти Подмосковья не только открывают новые локации, но и развивают гостиничный и ресторанный бизнес, поддерживают мастеров народных промыслов, улучшают транспортную инфраструктуру и парковки.