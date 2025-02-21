«Объединяет и укрепляет семьи». Лыжник Александр Панжинский рассказал о гонке Topski в Подмосковье

Несмотря на теплую зиму, лыжный сезон в Подмосковье продолжается. Министерство физической культуры и спорта Московской области организовало несколько ярких стартов, одно из которых — гонка Topski, которая пройдет в Одинцове 23 февраля. Об особенностях соревнований рассказал заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Этой зимой в Подмосковье организовали около 180 лыжных трасс, однако, погодные условия не всегда способствовали занятиям зимними видами спорта. В конце января лыжникам пришлось столкнуться с дождями и весенней погодой, из-за чего многие тренировки оказались под угрозой срыва. Несмотря на это, сезон продолжается — зима вернулась, а на трассах вновь появляются лыжники.

Соревнования, запланированные в начале сезона, удалось провести, а трассы с искусственным снегом выдержали даже проливные дожди. Так, в Одинцовском парке лыжные тренировки не прекращались даже в период оттепели, а сейчас, с увеличением снежного покрова, трасса продолжает работать в штатном режиме

Одним из ключевых событий лыжного сезона в Подмосковье стала семейная гонка Topski, в которой участвуют как дети, так и взрослые.

«Так как я вырос в спортивной семье, мой отец — мой первый тренер, я понимаю, насколько важны традиции и проведение выходных дней вместе. Это очень сильно объединяет и укрепляет семьи», — подчеркнул Панжинский.

По его словам, лыжный спорт также полезен для здоровья — он развивает выносливость, укрепляет суставы и сердечно-сосудистую систему. Гонка на призы Панжинского адаптирована как для профессионалов, так и для любителей, которые только начинают свой путь в спорте. Основная цель мероприятия — вовлечь людей в активный образ жизни.

«Мы не делаем сложных поворотов и спусков чтобы даже новички могли пройти трассу без травм. У нас всегда стоит рядом карета скорой помощи, но, благо» никто не обращается к медикам», — заключил лыжник.

В этом году в программе соревнований нововведения. Одно из них — семейная эстафета, где мама, папа и ребенок выступают в индивидуальных зачетах, после чего их результаты суммируются. Панжинский подчеркнул, что подобный формат гонки обещает стать не менее зрелищным, чем Олимпийские игры.