О приоритетах и поддержке. Как развивается агропромышленный комплекс Подмосковья

Подмосковье ежегодно прирастает по объему инвестиций в разные сферы, в том числе в сельское хозяйство. В минувшем году регион реализовал более 50 проектов на сумму свыше 45 миллиардов рублей. Об этом в интервью 360.ru на полях ПМЭФ рассказал замглавы Минсельхоза Московской области Дмитрий Черепнин.

В числе масштабных проектов — тепличный комплекс в Воскресенске на 34 гектара с объемом инвестиций 15 миллиардов рублей. Благодаря этому объекту, подчеркнул Черепнин, область приближается к первому месту по производству огурцов и помидоров.

Отдельного внимания заслуживает и селекционный центр «Смена», призванный импортозаместить мясо бройлеров.

«На этом форуме мы заключили соглашение с компаниями „Русский буйвол“, „Инфаприм“ по модернизации производства энтерального питания», — отметил замглавы ведомства.

Московская область, по его словам, остается одним из лидеров в стране по обороту пищевой промышленности, в приоритете сейчас — молочное животноводство, большой прорыв регион сделал в производстве сыров.

Так, например, на заводе твердых сыров «Сыровар» производят порядка 5,5 тонны сыра типа пармезан. Импортозамещение продвигается и в других направлениях, в частности, агрохолдинг «Август» выпускает средства защиты для растений.

Для бизнеса, который хочет зайти в агропромышленный комплекс региона, действуют разнообразные меры поддержки, подчеркнул Черепнин. Компаниям, например, помогут подобрать землю по льготной программе, есть программы под импортозамещение, программы «Земля за рубль» по льготной ставке с правом выкупа участка.

Другая программа — «Подмосковные 10 гектаров» — стартовала по поручению губернатора, площадь участка, который можно получить, зависит от вида сельскохозяйственной деятельности

Среди проектов с зарубежным участием замминистра отметил проект по агрологистике, реализуемый в Наро-Фоминске при участии партнеров из Казахстана и Китая. Есть крупный проект с вьетнамской компанией по молочному животноводству. Активно заходят в отрасль и непрофильные компании, приобретая землю сельхозназначения.

«Когда вы приходите в Минсельхоз, мы помогаем и подготовить бизнес-план, и подобрать участок. По составлению плана — это бесплатная услуга, есть коллеги с нужными компетенциями, могут помочь структурировать проект. Наш регион благоприятен для сельского хозяйства, у нас объем поддержки порядка шести миллиардов рублей вместе с федеральными средствами, есть помощь на посевную кампанию, по семенам, ГСМ, многим другим направлениям», — указал собеседник 360.ru.

Среди направлений, которые получили сильное развитие в последние годы, Черепнин отметил растениеводство. Земли под эти цели вводят ежегодно. Развивается производство зерновых, кормовых культур. Лидирует Подмосковье и по выращиванию овощей борщевого набора.

«Мы обеспечиваем продукцией не только свой регион, ведь мы единая агломерация с Москвой. Помимо этого, мы развиваем экспорт, тут показатели ежегодно свыше двух миллиардов долларов. Плюс, будучи логистическим хабом, Подмосковье пропускает через себя огромное количество агропродукции из других регионов», — добавил Черепнин.

В продукции из Московской области заинтересованы страны СНГ, на их долю приходится порядка 70% экспорта, также она востребована на Ближним Востоке, в Китае.

«Больше всего отправляем напитки, сыры, мороженое, кисломолочную продукцию», — заключил замминистра.