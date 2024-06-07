Животноводческий комплекс по производству мраморной говядины и мяса буйвола построят в Наро-Фоминске в 2025 году. Соответствующее соглашение губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Русский буйвол» Вахтанг Сагарейшвили подписали на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что Подмосковье предоставит субсидии на ввод земли в оборот, покупку КРС, приобретение техники для растениеводства и животноводства, а также оборудования для цеха переработки.

«Московская область является флагманом по производству ряда продуктов — сыр, хлеб, ягоды, овощи закрытого грунта. Постоянно работаем над увеличением мясной продукции. Но мясо буйвола — новое для нас направление», — отметил Воробьев.

Это еще одно современное пищевое производство в Подмосковье, которое частично заменит импорт.

Компания «Русский буйвол» — предприятие полного цикла производства мясной продукции с применением эффективных экологических способов содержания животных. В рамках проекта запланировано создание цеха по переработке мяса с использованием инновационных производственных технологий.

Изначально комплекс будет рассчитан на 700 голов крупного рогатого скота: 350 — породы ангус и 350 — герефорд. Проектом предусмотрены отдельные выгульные площадки для раздельного содержания разновозрастных животных. Для них оборудуют подогреваемые поилки, кормовые столы, а также навесы для содержания в холодное время года. На территории комплекса разместят трансформаторную подстанцию, АЗС, водозаборную скважину, водонапорную башню.

Инвестиции в проект превысят 500 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе около 30 рабочих мест.

«Мы выбрали Подмосковье по многим причинам. Во-первых, потому что Московская область и Москва — крупнейшая агломерация не только в России, но и в Европе. Это большой рынок труда, что крайне важно для создания крупных производств», — прокомментировал Сагарейшвили.

Кроме того, по словам генерального директора компании, в Подмосковье отличный бизнес-климат. Московская область — финансово крепкий регион, с хорошей собственной доходной налоговой базой.

В перспективе «Русский буйвол» планирует построить на территории Наро-Фоминска молочно-товарную ферму почти на 1,2 тысячи голов. Ежегодно на предприятии будут выпускать до 11 тысяч тонн молока.

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