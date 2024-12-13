«Нужно отдать должное». Глава Минпромторга — о лидерстве Подмосковья в производстве детских товаров

Задачи по развитию производства детских товаров до 2030 года обсудили на заседании Минпромторга России. Мероприятие состоялось в Московской области, которая лидирует по количеству предприятий, выпускающих продукцию для самых маленьких. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что добиваться успехов в этой сфере помогают меры поддержки бизнеса.

На мероприятие прибыли министры промышленности из всех регионов России, руководители предприятий, представители профильных ассоциаций и союзов, эксперты в области промышленной политики и экономики.

Андрей Воробьев поблагодарил Минпромторг России за стиль работы, при котором и сам министр Антон Алиханов, и вся его команда доступны по любым рабочим вопросам.

«Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов — это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению. Каждый регион старается сделать все, чтобы можно было реализовывать инвестпроекты, содействовать новым предприятиям», — сказал губернатор.