«Нужно отдать должное». Глава Минпромторга — о лидерстве Подмосковья в производстве детских товаров
Глава Минпромторга назвал Подмосковье лидером производства детских товаров
Задачи по развитию производства детских товаров до 2030 года обсудили на заседании Минпромторга России. Мероприятие состоялось в Московской области, которая лидирует по количеству предприятий, выпускающих продукцию для самых маленьких. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что добиваться успехов в этой сфере помогают меры поддержки бизнеса.
На мероприятие прибыли министры промышленности из всех регионов России, руководители предприятий, представители профильных ассоциаций и союзов, эксперты в области промышленной политики и экономики.
Андрей Воробьев поблагодарил Минпромторг России за стиль работы, при котором и сам министр Антон Алиханов, и вся его команда доступны по любым рабочим вопросам.
«Мы дорожим такими отношениями и всем тем, что очень важно для жизни наших регионов — это и промышленная ипотека, и Фонд развития промышленности, и поддержка проектов по импортозамещению. Каждый регион старается сделать все, чтобы можно было реализовывать инвестпроекты, содействовать новым предприятиям», — сказал губернатор.
Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране по объему производства товаров для детей. В этой сфере заняты 150 предприятий. Регион поставляет в магазины страны игрушки, одежду, обувь, косметические средства для детской кожи, молочные смеси и многое другое.
Бизнес в Московской области стимулируют разными способами. Это предоставление участков и помещений за один рубль, субсидии на расходы, франшизу и маркетплейсы, льготные займы, налоговые льготы и другие меры поддержки. Есть особая программа «100% Подмосковье» для региональных брендов.
«Хотел бы отдать должное активной позиции руководства области в поддержке этой отрасли, так же как и других секторов обрабатывающей промышленности. Знаю, что коллеги создали удобный интерфейс доступа к федеральным и региональным механизмам. Это особенно актуально, учитывая, что большинство организаций индустрии детских товаров относятся к малому бизнесу», — сказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
На мероприятии провели выставку детских товаров и наградили отличившихся производителей.
«Мы занимаемся изготовлением пазлов, настольных игр, развивающих игрушек. Сотрудничаем с разными с отечественными лицензиатами, в том числе с „Союзмультфильмом“», — рассказал представитель компании «Степ Пазл» из Подольска Борис Степанов.
«Мы производим детские конструкторы. Наш завод расположен в Пушкинском округе, он работает с 1998 года. У нас полностью российское сырье, отечественные пищевые красители», — отметил представитель компании «Мир Пластика» Сергей Курганский.
«А мы выпускаем шампуни, подгузники, ватные палочки и диски, подарочные наборы, кремы, пенки, влажные салфетки и многое другое. У нас очень большой ассортимент товаров, на предприятии работает пять производственных линий», — рассказал о своей продукции представитель группы компаний «Коттон Клаб» из Балашихи Ильдар Гараев.
Антон Алиханов отметил, что объемы производства детских товаров в России растут в среднем на 5% в год и важно, как минимум, удерживать этот темп.