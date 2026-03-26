Сегодня 19:33 Новый вектор развития водоснабжения Подмосковья обсудили на областном форуме

Посвященный модернизации ресурсоснабжающих организаций форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству» прошел в Доме правительства Московской области. К собравшимся в зале главам муниципалитетов, руководителям компаний и ученым обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе своего выступления он подчеркнул, что подобные встречи с обменом опытом и обсуждением новых технологий позволяют управлять сложной системой жилищно-коммунального хозяйства Московской области. «Мы хотим, чтобы РСО стали нашими настоящими партнерами, с которыми мы говорим на одном языке», — заявил Воробьев.

Одну из ключевых сессий «Умная вода: как цифровизация побеждает потери» посвятили водоснабжению и водоотведению. Ее открыл министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

В ходе своего выступления он заявил, что в рамках модернизации водопроводных и водоотводных сетей акцент сделали на цифровизации и диспетчеризации. «До конца этого года планируем запустить передачу информации с датчиков на очистных сооружениях, водозаборных узлах и канализационных насосных станциях в „боевую систему“ ЖКХ-центра, где оперативные дежурные ведут весь мониторинг», — заявил Григорьев. Министр добавил, что, помимо этого, муниципалитеты Московской области получили новую технику, а в октябре запустили специальный чат-бот «ЖКХ-сканер» на базе искусственного интеллекта для мгновенной реакции на жалобы жителей, которые он передает в ЖКХ-центр и доводит до администраций и ресурсных организаций. «За счет новой техники срок проведения восстановительных работ сократили практически вдвое. В итоге видим положительный социальный эффект — снижение жалоб на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту комплексную работу будем продолжать», — пообещал Григорьев.

Ведущие эксперты и ученые рассказали о современных методах ремонта и профилактики на объектах ЖКХ. Отдельное внимание участники сессии уделили автоматизации деятельности водоканалов.

Благодаря внедрению программируемых логических контроллеров на водозаборных узлах удастся высвободить трудозатраты, эквивалентные времени работы до трети персонала, и уменьшить бездоговорное потребление.

Если раньше на одном ВЗУ требовалось пять-десять человек в смену, то после модернизации штат

сократится до одного-двух специалистов.

Генеральный директор АО «Люберецкий водоканал» Евгений Клейнбурд подтвердил, что проведенная цифровизация систем управления станциями, водозаборными узлами и канализационно-насосными установками дала положительный эффект. «На сегодняшний день системами диспетчеризации оснащено практически 100% объектов. Диспетчер в круглосуточном режиме видит и оценивает ситуацию на каждой станции. В случае нештатных ситуаций он оперативно принимает решение — аварийные службы выезжают и устраняют возникшие проблемы», — пояснил он. Также в ходе обсуждения участники сделали акцент на экономическую эффективность предприятий. Цель — до конца года обеспечить снижение объема просроченной дебиторской задолженности юридических и физических лиц перед РСО на 80%.