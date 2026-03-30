Новый уровень комфорта. Капремонт охватит более 5 тысяч жилых домов Подмосковья до 2028 года
До 2028 года в Подмосковье капитально отремонтируют более 5,3 тысячи многоквартирных домов. Это на три процента больше, чем за предыдущий трехлетний период. Работы в некоторых округах уже начались, их планируют завершить до 15 декабря, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Всего с 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали почти 20 тысяч многоквартирных домов. В результате жилищные условия улучшились более чем для трех миллионов человек. В этом году в порядок приведут еще 2038 зданий. Самое заметное количество — в Балашихе, Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Пушкино и Коломне.
«Укрепление фундамента, перекладка сетей, фасадные, кровельные работы — все это требует четкой и регулярной динамики и контроля», — отметил Воробьев.
С 2026 по 2028 год капитальный ремонт охватит около 900 тысяч человек. В домах обновят коммуникации, кровли, газовое оборудование, лифты, приведут в порядок фундаменты и подвалы.
Ознакомиться с полной адресной программой можно на интерактивной карте.
Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев рассказал, что в прошлом году в регионе отремонтировали 2750 многоквартирных домов.
«По итогам выполнения плана в 2025 году, когда закрывался трехлетний период, мы сделали определенные выводы и внесли изменения. Теперь в рамках комплексного подхода в один год объединено максимальное количество элементов капремонта для каждого дома. Также мы заходим одним подрядчиком с контрактом на год. И если раньше у него был запас в три года, то сейчас работы, которые запланированы в 2026-м, выполняются только в текущем году, без переноса на следующий», — рассказал он.
В этом году капитально отремонтируют 1,8 тысячи коммуникаций и 438 узлов управления, 1,2 тысячи кровель и 353 фасада, заменят 375 лифтов, приведут в порядок 92 подвала. Работы уже стартовали в 42 округах Подмосковья, включая Балашиху, Люберцы, Лобню и Химки. Все объекты сдадут до 15 декабря.
Кирилл Григорьев добавил, что в ближайшие шесть лет по долгосрочному договору с Серпуховским лифтовым заводом в регионе обновят более четырех тысяч лифтов. Уже в этом году обновят все оборудование, которое служило более 25 лет.
Также в Подмосковье стартовал проект по обследованию технического состояния и созданию цифровой модели жилого фонда. В этом году он охватит 2,2 тысячи домов, для каждого из которых подготовят специальные паспорта. Это позволит тщательнее планировать программу капремонта.