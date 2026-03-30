Новый уровень комфорта. Капремонт охватит более 5 тысяч жилых домов Подмосковья до 2028 года

Андрей Воробьев: 5 тысяч жилых домов Подмосковья отремонтируют к 2028 году

До 2028 года в Подмосковье капитально отремонтируют более 5,3 тысячи многоквартирных домов. Это на три процента больше, чем за предыдущий трехлетний период. Работы в некоторых округах уже начались, их планируют завершить до 15 декабря, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего с 2014 года в Подмосковье капитально отремонтировали почти 20 тысяч многоквартирных домов. В результате жилищные условия улучшились более чем для трех миллионов человек. В этом году в порядок приведут еще 2038 зданий. Самое заметное количество — в Балашихе, Люберцах, Лобне, Химках, Красногорске, Пушкино и Коломне.

«Укрепление фундамента, перекладка сетей, фасадные, кровельные работы — все это требует четкой и регулярной динамики и контроля», — отметил Воробьев.

С 2026 по 2028 год капитальный ремонт охватит около 900 тысяч человек. В домах обновят коммуникации, кровли, газовое оборудование, лифты, приведут в порядок фундаменты и подвалы.

Ознакомиться с полной адресной программой можно на интерактивной карте.