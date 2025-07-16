Сегодня 12:25 Новый участок ЮЛА в Подмосковье. Где находится и как разгрузит дороги? Второй участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Подмосковье

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Второй участок Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье. Участок протяженностью девять километров соединяет Володарское и Лыткаринское шоссе и выходит на федеральную трассу М-5 «Урал», обеспечивая быстрый и комфортный проезд для 200 тысяч человек. Как дорога разгрузит транспортную сеть и будет ли движение по ней платным, расскажем в нашем материале.

Каким стал новый участок ЮЛЫ? На втором участке шоссе обустроили мост через Москву-реку протяженностью более 590 метров и четыре транспортные развязки, что делает этот этап строительства самым важным. На дороге — от четырех до шести полос движения. Она соединяет три муниципалитета: Ленинский округ, Лыткарино и Люберцы. Допустимая скорость — 90 километров в час.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Как рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин, участок обеспечит выезд на федеральную трассу М-5 «Урал» более чем для 200 тысяч человек. Водители смогут добираться туда, минуя МКАД и Володарское шоссе — это сэкономит порядка 40 минут времени в пути. Стоимость проезда по Южно-Лыткаринскому шоссе До полного завершения строительства трассы проезд по открывшемуся участку будет оставаться бесплатным, отметил министр. В будущем стоимость может составить порядка 10 рублей за километр, однако тарифы еще не утвердили. Завершение строительства ЮЛА Строительная готовность трассы сейчас составляет 55%. Работы продолжаются еще на восьми участках шоссе — это еще почти 33 километра. К ним подключили более двух тысяч специалистов. Помимо обустройства дороги, они перекладывают коммуникации — сети тепло-, электро- и водоснабжения.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Ожидается, что следующий участок трассы запустят в сентябре — это три километра от Каширского шоссе до А-105, по которому можно будет быстро и удобно добраться до аэропорта Домодедово. «ЮЛА — наш самый крупный проект в 2025 году. По сути, это дублер МКАД. Дорога пройдет по очень густонаселенным территориям — Ленинский, Лыткарино, Раменский, Балашиха, Люберцы. Когда мы запустим ее полностью, перемены почувствуют более трех миллионов жителей Подмосковья и Москвы», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Южно-Лыткаринская автодорога — это крупный дорожный проект Подмосковья, который возводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дорога объединит пять округов региона: Ленинский, Лыткарино, Раменское, Балашиху и Люберцы. Благодаря этому изменения почувствуют 3,5 миллиона человек. Полностью работы планируют завершить к 2026 году.