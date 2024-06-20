Новый шанс на счастливое детство. Школы приемных родителей Подмосковья помогут с воспитанием

Министерство социального развития Московской области продолжает усовершенствовать в регионе школы приемных родителей. Помимо основной программы, существуют дополнительные модули. О работе девяти из них, а также о жестоком обращении с ребенком рассказала заведующая Ступинским отделением сопровождения замещающих семей ГБУ МО «ЦИСС» Елена Нестерова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Специалист отметила, что родительских прав лишают по нескольким причинам, одна из них — жестокое обращение с ребенком.

«Есть несколько видом насилия над детьми. Первое — это пренебрежение основными нуждами. Второе — физическое насилие. Третье — эмоциональное насилие. Четвертое — сексуальное насилие. Чаще всего у ребенка присутствуют один или два вида жестокого обращения. Больше всего мы видим это у детей, которые были изъяты из семей, пренебрегающих их основными нуждами. Детей не кормили, не одевали, не давали получать образование», — рассказала Елена Нестерова.

Елена Нестерова подчеркнула, что все виды насилия оставляют неизгладимый отпечаток в психике ребенка. У него появляются страхи, агрессия, депрессия. Кроме того, могут возникнуть сложности со сверстниками и с социализацией.

В рамках запуска школы приемных родителей прошло обучение специалистов, которые будут обучать в дальнейшем родителей, готовые взять таких детей. На сегодняшний день стартовала первая группа, занятиями в которой уже заинтересовались будущие опекуны.

Помимо модуля «жестокое обращение с ребенком» существуют еще восемь модулей. Первыми были разработаны модули «принятие детей с ОВЗ», «принятие детей-сиблингов» и «принятие детей-подростков». По словам специалиста, это три самых распространенных модуля.

«Следующие допмодули были созданы „ресурсная семья“ и „родственная опека“. <…> Дальше у нас есть два отдельных модуля — это „принятие тяжелобольных детей“ и „принятие детей с ВИЧ-инфекцией“», — указала специалист.

В заключение Елена Нестерова добавила, что после жесткого обращения детям может быть сложно приспособиться в приемной семье. Именно для помощи родителям и существуют подобные школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и обновлении школ в регионе. Так, к новому учебному году откроют 24 новые школы и 10 детских садов.

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