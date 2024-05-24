Новый этап серии стартов Topski Family Run проведут в Подмосковье 26 мая

Третий этап серии стартов Topski Family Run имени олимпийского призера Александра Панжинского пройдет в Одинцове 26 мая. О том, какие сюрпризы ждут бегунов, а также о призах, рассказал организатор забегов Александр Панжинский в интервью Ксении Присекиной на 360.ru .

Популярность серии стартов Topski Family Run продолжает расти в Подмосковье. В этом году ожидается увеличение количества участников до 600 человек. На сегодняшний день на беговые соревнования зарегистрировались порядка 400 спортсменов.

«Тенденция на развитие спорта в нашей стране есть. Отрадно видеть, как все больше и больше людей тренируются в парках Подмосковья. Их становится все больше. Поэтому соревнования не должны отставать от этого. Тем более такие значимые как семейные соревнования в Год Семьи в нашей стране», — отметил Александр Панжинский.

В этом году TOPSKI проводится в формате серии стартов — это три старта, два из которых лыжных и один беговой. Соревнования можно сравнить с кубком России или кубком мира, поскольку подводятся общие зачеты всей серии.

«Если даже вы не выиграли в отдельно взятой гонке, у вас есть возможность за счет регулярности выступлений на соревнованиях занять высокое место в общем зачете, получить призы, поощрения и, наверное, самое главное, что вы получите — удовлетворение от постоянных занятий спортом», — рассказал Александр Панжинский.

Спортсмен признался, что организовать соревнования было довольно сложно. Главной идеей была не гонка за результатами, а чтобы каждый человек мог победить самого себя и получить медаль на память.

Кроме того, мероприятия проводятся в семейном формате, где как взрослые, так и дети смогут найти развлечения по душе. Именно это и является одной из уникальностей соревнований.

«Мы не делаем длинных дистанций, очень сложных, к которым нужно иметь хорошую подготовку. Мы делаем это массово и широкодоступным, чтобы люди покатавшись 5-6 раз за зиму, могли спокойно прийти и проехать свою дистанцию. Мы даже поощряем последнего финишировавшего, а не только тройку лучших», — поделился спортсмен.

Он также выразил надежду, что серия стартов Topski Family Run продолжит развиваться в Подмосковье и будет становиться все более популярной.

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