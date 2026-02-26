Сегодня 17:47 Новые школы, дороги и котельные. Как изменятся Люберцы в ближайшие годы? Глава Люберец Волков рассказал Воробьеву о планах по развитию округа 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

В этом году в Люберцах откроют новый образовательный комплекс и две поликлиники, благоустроят Центральный парк культуры и отдыха и несколько других общественных пространств. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил глава округа Владимир Волков.

За последние три года бюджет Люберец увеличился почти в два раза, и эта тенденция сохраняется. В 2025 году в муниципалитете создали более 3,3 тысячи рабочих мест. «Городской округ Люберцы — очень важный и большой. Его объединение с Дзержинским стало значимым событием. Округ живет насыщенной жизнью, а потому здесь все имеет особое значение: благоустройство лесопарка „Чемпион“ и Наташинского парка, развитие дорожной сети и многие другие направления», — обратился к главе губернатор. За пять лет в округе реализовали 19 крупных инвестпроектов на 19 миллиардов рублей. Сейчас в работе находятся еще 25. Они создадут 12 тысяч рабочих мест для жителей. Строительство и ремонт социальных учреждений В каждом округе Подмосковья уделяют большое внимание состоянию социальной инфраструктуры. Так, в прошлом году на Угрешской улице в Люберцах достроили современный образовательный комплекс, включающий школу на 1,1 тысячи мест и детский сад на 100 воспитанников. Его открытие позволило приступить к капитальному ремонту гимназии № 5. «Было много скептиков, которые говорили, что это образовательное учреждение так и не будет построено, но вы дали все соответствующие поручения — и сейчас этот образовательный комплекс является настоящим украшением нашего города. Он превзошел все ожидания и учеников, и родителей. Там проходит много мероприятий», — рассказал Владимир Волков.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Школу на 1,5 тысячи мест и два детских сада в прошлом году построили в ЖК «Жулебино Парк». Вместе с тем провели капитальный ремонт четырех образовательных учреждений в Люберцах, Краскове и Дзержинском. Новый воспитательно-образовательный комплекс запланировали построить в Краскове в этом году. Две школы возведут в ЖК «Новые Островцы» и ЖК «Томилино Парк», а детские сады откроют в Люберцах, ЖК «Егорово Парк» и ЖК «Томилино Парк» и Дзержинском. Еще один важный проект — поликлиника на улице Ленина в Дзержинском. Ее обновили в 2025 году. «Важно еще, что, помимо капремонта, там сформирован профессиональный коллектив врачей, появились 33 новых специалиста, открылись отделения профилактики, неотложной помощи, школа для пациентов с сахарным диабетом»», — отметил глава.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В начале этого года поликлинику на 500 посещений в смену открыли в Октябрьском. Еще два медучреждения готовятся к запуску в ЖК «Люберецком» и ЖК «Томилино Парк». Больницу имени Ухтомского модернизируют. А уже в следующем году капремонт проведут в детском стационаре на Октябрьском проспекте. Ремонт и строительство дорог В прошлом году в Люберцах построили новое шоссе протяженностью 1,5 километра. Оно соединило Дзержинский и Лыткарино. Благодаря этому стало удобнее добираться до МКАД. Сейчас продолжается обустройство дороги МКАД — улица Алексеевская — улица Трудкоммуны, которая создаст дополнительный выезд на МКАД из Дзержинского. Она также разгрузит центр города и территорию у Николо-Угрешского монастыря.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году достроят переходы через Егорьевское шоссе и на Октябрьском проспекте в районе улиц Красной и Смирновской. Кроме того, через железную дорогу Казанско-Рязанского направления возведут путепровод, соединяющий Октябрьский проспект и Инициативную улицу. «Мост — в активной стадии строительства. Сейчас уже установлено 80 опор из 140. Работы идут с небольшим опережением графика. Это очень важный объект, который соединит две части Люберец — север и юг. В 2027 году по нему уже поедут машины», — сказал глава. Модернизация ЖКХ и аварийное жилье В прошлом году капитальный ремонт провели на теплосетях от квартальной котельной в поселке Калинина до ЦТП Люберецкой теплосети и тепломагистрали в Малаховке. В этом году новые блочно-модульные котельные появятся в деревне Марусино, на улице Попова в Люберцах, в деревне Островцы и поселке Опытное Поле. Всего в планах — обновить 16 участков теплосетей в Люберцах, Дзержинском и Октябрьском.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В 2025 году завершилась реконструкция ВЗУ на улице 8 Марта в Люберцах, капитально отремонтировали коллектор в Дзержинском и установили станцию водоочистки. До 2027 года модернизируют еще четыре ВЗУ, в Томилино возведут вторую нитку водовода, а на Лесной улице в Люберцах обновят канализационный коллектор. Очистные сооружения в Дзержинском реконструируют до 2029 года. Также глава рассказал, что более 700 человек расселили из аварийных домов в Люберцах. Новый этап программы охватит еще 1,7 тысячи жителей. Благоустройство В округе продолжается работа по сносу нелегальных торговых точек. Незаконные киоски ликвидировали на территории рынка у станции МЦД-3 Люберцы. «Объект не соответствовал санитарным требованиям, а теперь и законодательству — вы знаете, что президент поддержал нашу инициативу и соответствующий закон вступил в силу. С тем, что безнадежно устарело и не приносит пользы, мы мириться не будем», — отметил губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Для повышения комфорта жителей в Люберцах также благоустраивают общественные пространства. Так, новый облик получили Наташинский парк и парк «Дружба», а через озеро Черное возвели мост. В Дзержинском привели в порядок лесопарк «Чемпион» и сквер Громцева. В этом году благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк «Лесная опушка», Летний парк в Малаховке, Кореневский карьер, мемориал павшим в локальных конфликтах и сквер на улице Дружбы.