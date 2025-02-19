Новые правила регистрации животных в Подмосковье. Как не получить штраф?

Штрафы за отказ от регистрации собак введут в Подмосковье в марте

В марте в Подмосковье вступят в силу изменения в закон об обязательной регистрации домашних животных . В первую очередь, они коснутся владельцев собак, которым теперь будут грозить штрафы за отказ от процедуры. О том, что изменится для хозяев хвостатых и как избежать наказания, читайте в материале.

Для чего регистрировать домашнего питомца

Обязательная регистрация домашних животных необходима для создания единой базы. В ней будут содержаться данные о питомце и его владельце. Это поможет упростить поиск потерявшегося, если тот убежал.

При помощи реестра также можно быстро и удобно получить данные о прививках и перенесенных животным заболеваниях.

Кроме того, обязательная регистрация поможет снизить количество бездомных собак на улицах, повысить уровень ответственности хозяев и заводчиков.

Как проходит регистрация домашних животных

Зарегистрировать питомца хозяева должны в течение двух недель после достижения животным возраста трех месяцев. Сделать это можно в ветеринарных клиниках при подмосковном Минсельхозпроде.

Для начала специалист проверит паспортные данные, адрес регистрации и телефон владельца, после чего введет в базу информацию о животном.

Она будет включать породу, пол, окраску и кличку, а также данные о сделанных прививках. Питомцу присвоят идентификационный номер, за отдельную плату установят чип — именно он поможет быстро отыскать собаку, если она убежит и потеряется.

Количество животных, которые могут быть зарегистрированы на одного владельца, не ограничено.

Штрафы за отказ от регистрации питомца

Закон обязательной регистрации приняли еще в 2023 году, однако штрафы за отказ от нее появятся только в марте. Такое наказание грозит лишь владельцам собак — для остальных процедура будет добровольной.

Сумма штрафа составит от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей.

Записаться на прием к специалисту для постановки животного на учет можно по телефону +7 495 668-01-25, через «Госуслуги» Подмосковья или лично в ветклинике, подведомственной областному Минсельхозпроду.

Всего в регионе пять таких учреждений — в Красногорске, Одинцове, Мытищах, Домодедове и Воскресенске.