Закон о регистрации домашних животных вступит в силу в Подмосковье 1 марта
В Московской области в марте вступит в силу закон, предусматривающий обязательную регистрацию домашних животных. Нарушителям будет грозить административная ответственность.
Нововведение направлено на создание базы данных питомцев, что значительно упростит их поиск в случае потери.
Владельцев обяжут регистрировать животных в течение двух недель после достижения ими трехмесячного возраста. Внесение таких данных обязательно только для собак, а для остальных животных эта опция доступна по желанию хозяина.
Зарегистрировать питомца можно будет в ветеринарных клиниках, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Услуга бесплатная вне зависимости от наличия у животного чипа.
Документы также можно будет подать через портал государственных услуг.