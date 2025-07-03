Новые правила по алкоголю в Подмосковье. Правда ли, что будут продавать только два часа?
Новые ограничения продажи алкоголя введут в Подмосковье
В Подмосковье запланировали ввести новые ограничения продажи алкоголя. С сентября время реализации спиртного в заведениях общепита в жилых домах сократят, а владельцев обяжут обустраивать залы по определенным требованиям. О том, где именно введут изменения и когда они вступят в силу, расскажем в нашем материале.
Где ограничат продажу алкоголя?
С сентября этого года заведения общепита, расположенные в жилых домах и имеющие вход со двора, смогут продавать алкоголь только с 08:00 до 23:00. Кроме того, залы должны будут обустроить в соответствии с определенными требованиями, а владельцам нужно будет получить соответствующий документ. Это позволит сделать жилые кварталы более безопасными и тихими.
Среди требований: залы кафе и ресторанов должны примыкать к стационарным объектам общепита, их нельзя будет располагать во дворах, а вход необходимо будет обустроить со стороны улично-дорожной сети.
Правда ли, что алкоголь в Подмосковье будут продавать только два часа?
В конце июня Мособлдума предложила внести новые правки и ограничить продажу алкоголя в таких заведениях двумя часами в день — с 13:00 до 15:00.
Изменения запланировали ввести по просьбам жителей, которые обеспокоены шумными компаниями.
«Это в первую очередь запрос наших жителей — чтобы дворы были безопасными, тихими и уютными. В них нет места ночным компаниям и пьяным конфликтам. Мы создаем среду, где алкоголь не должен быть центром притяжения, где во дворе слышен смех детей, а не звон бьющегося стекла», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Законопроекту предстоит пройти еще второе и третье чтения. Если его примут, то изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.
Штрафы за нарушения правил продажи алкоголя
За нарушение ограничений продажи алкоголя в Подмосковье предусмотрена административная ответственность. Штрафы составляют от трех до 500 тысяч рублей — в зависимости от нарушения.
Так, за продажу этилового спирта придется заплатить от 10 до 300 тысяч, за реализацию алкоголя несовершеннолетним — от 30 до 300 тысяч, а за продажу слабоалкогольных напитков в бутылках более 1,5 литра — от 100 до 500 тысяч рублей.