Сегодня 17:44 Новые правила по алкоголю в Подмосковье. Правда ли, что будут продавать только два часа? Новые ограничения продажи алкоголя введут в Подмосковье 0 0 0 Фото: Работа ночных баров и клубов Москвы с использованием QR‑кодов / Медиасток.рф Подмосковье

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В Подмосковье запланировали ввести новые ограничения продажи алкоголя. С сентября время реализации спиртного в заведениях общепита в жилых домах сократят, а владельцев обяжут обустраивать залы по определенным требованиям. О том, где именно введут изменения и когда они вступят в силу, расскажем в нашем материале.

Где ограничат продажу алкоголя? С сентября этого года заведения общепита, расположенные в жилых домах и имеющие вход со двора, смогут продавать алкоголь только с 08:00 до 23:00. Кроме того, залы должны будут обустроить в соответствии с определенными требованиями, а владельцам нужно будет получить соответствующий документ. Это позволит сделать жилые кварталы более безопасными и тихими. Среди требований: залы кафе и ресторанов должны примыкать к стационарным объектам общепита, их нельзя будет располагать во дворах, а вход необходимо будет обустроить со стороны улично-дорожной сети.

Фото: Новый этап снятия ограничений из-за коронавируса в Москве / Медиасток.рф

Правда ли, что алкоголь в Подмосковье будут продавать только два часа? В конце июня Мособлдума предложила внести новые правки и ограничить продажу алкоголя в таких заведениях двумя часами в день — с 13:00 до 15:00. Изменения запланировали ввести по просьбам жителей, которые обеспокоены шумными компаниями. «Это в первую очередь запрос наших жителей — чтобы дворы были безопасными, тихими и уютными. В них нет места ночным компаниям и пьяным конфликтам. Мы создаем среду, где алкоголь не должен быть центром притяжения, где во дворе слышен смех детей, а не звон бьющегося стекла», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Фото: Работа ночных баров и клубов Москвы с использованием QR‑кодов / Медиасток.рф

Законопроекту предстоит пройти еще второе и третье чтения. Если его примут, то изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Штрафы за нарушения правил продажи алкоголя За нарушение ограничений продажи алкоголя в Подмосковье предусмотрена административная ответственность. Штрафы составляют от трех до 500 тысяч рублей — в зависимости от нарушения. Так, за продажу этилового спирта придется заплатить от 10 до 300 тысяч, за реализацию алкоголя несовершеннолетним — от 30 до 300 тысяч, а за продажу слабоалкогольных напитков в бутылках более 1,5 литра — от 100 до 500 тысяч рублей.