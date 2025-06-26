Новые ограничения продажи алкоголя предложили ввести в Подмосковье

Мособлдума приняла в первом чтении закон, по котором время продажи алкоголя в заведениях общепита в жилых домах ограничат двумя часами в день. Это коснется кафе со входом со стороны двора. Законопроекту предстоит пройти еще два чтения.

В 2024 году в России ввели закон, который дает право регионам ограничивать продажу алкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. В Подмосковье приняли решение воспользоваться этой возможностью. Так, с 1 сентября прошлого года спиртное нельзя продавать с 23:00 до 08:00.

По просьбам жителей планируют ввести новое ограничение, рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По новому закону продажу алкоголя в таких заведениях предложили ограничить временем с 13:00 до 15:00.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного», — подчеркнул Брынцалов.

Законопроект направлен на снижение уровня употребления алкоголя и профилактику связанных с этим социальных проблем.

«Это в первую очередь запрос наших жителей — чтобы дворы были безопасными, тихими и уютными, в них нет места ночным шумным компаниям и пьяным конфликтам. Мы создаем среду, где алкоголь не должен быть „центром притяжения“, где во дворе слышен смех детей, а не звон бьющегося стекла», — добавил спикер.