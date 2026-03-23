Сегодня 17:48 Новую школу в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах откроют в этом году — Воробьев

В этом году в жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах откроют новую школу. Она будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников. С учителями и родителями встретился губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил о важности открытия нового корпуса.

Действующая в микрорайоне школа уже загружена более чем в два раза. Сейчас в ней учатся около 2,1 тысячи ребят при мощности учреждения в 1,1 тысячи мест. Около половины учеников занимаются во вторую смену. Открытие нового корпуса Островецкой СОШ позволит полностью ее ликвидировать. «У нас в Московской области дети с первого класса будут обучаться компьютерной грамотности. Они должны знать и об угрозах, и о возможностях нашего технологичного мира. Видим очень большой запрос. Делаем это вместе со Сбером — пока в пилотных школах», — добавил губернатор.

В новой школе откроют математические классы. На территории появится спортивный стадион, который будет открыт для всех жителей микрорайона. «Планируем привлечь педагогов допобразования из спортивной, творческой сферы. Уже есть договоренности по секциям футбола, баскетбола, дзюдо, самбо. Мы сможем организовать здесь школу полного дня для тех детей, которые не могут пойти домой сразу после уроков», — рассказала директор Елена Родимова. Готовность школы сейчас составляет 64%. На площадке трудятся более 60 человек и шесть спецмашин. Сейчас они ведут внутреннюю отделку и прокладывают коммуникации.

«В школе предусмотрено 54 класса, в том числе специализированные. Здесь будут два спортзала: один малый — для начальных классов, один большой — для средней и старшей школы, а также актовый зал на 350 мест, обеденный зал на 550 мест. В кабинетах биологии, физики, химии, труда будет установлено специальное оборудование», — рассказал представитель застройщика Рим Сабиров. В этом году в Люберцах также планируют открыть детский сад на Проектируемом проезде 4037, капитально отремонтировать дошкольное отделение при СОШ № 26, гимназию № 5 и другие учреждения. В 2027 году образовательный комплекс построят в Октябрьском.