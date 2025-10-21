Новую поликлинику для детей и взрослых откроют в поселке Октябрьском в начале 2026 года — Воробьев
Андрей Воробьев: новая поликлиника заработает в Октябрьском в начале 2026 года
Современная поликлиника для взрослых и детей заработает в поселке Октябрьском в Люберцах. Более 40 тысяч человек смогут получать квалифицированную помощь в комфортных условиях уже в начале 2026 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев.
Новую поликлинику в Октябрьском начали строить зимой прошлого года. По плану работы завершат к концу ноября, в декабре объект пройдет лицензирование, а уже в январе примет первых пациентов.
«Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — отметил губернатор.
Действующее медучреждение в Октябрьском устарело и уже не подлежало ремонту. Для прохождения углубленного обследования жители были вынуждены ездить в Раменскую больницу в 10 километрах от поселка. Строительство новой поликлиники сделает медицину доступнее.
Учреждение будет рассчитано на 350 взрослых и 150 юных пациентов в смену. Получать помощь там будут более 44 тысяч жителей Октябрьского, а также соседних поселков и деревень.
В поликлинике будут работать инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, кардиологи, офтальмологи и другие специалисты. Всего — порядка 130 медиков. Там откроют кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики, а также отделения стоматологии, урологии и лечебной физкультуры. Пациентам будут доступны КТ, МРТ, рентген, УЗИ и другие обследования.
Часть штата для нового медучреждения уже сформировали, однако поиск специалистов продолжается. Врачам напомнили о действующих мерах поддержки.
«Главными для нас по-прежнему остаются врачи. Мы их приглашаем из разных регионов, оказываем поддержку: врачи получают дополнительную помощь, внимание в части проживания и всего необходимого для начала своей благородной трудовой деятельности в Подмосковье», — сказал Воробьев.
В следующем году в Люберцах капитально отремонтируют два здания областной больницы на улице Кирова. Там обновят фасад, кровлю, заменят коммуникации, окна и двери. В корпусах заработает современное оборудование.