Современная поликлиника для взрослых и детей заработает в поселке Октябрьском в Люберцах. Более 40 тысяч человек смогут получать квалифицированную помощь в комфортных условиях уже в начале 2026 года, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Новую поликлинику в Октябрьском начали строить зимой прошлого года. По плану работы завершат к концу ноября, в декабре объект пройдет лицензирование, а уже в январе примет первых пациентов.

«Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — отметил губернатор.

Действующее медучреждение в Октябрьском устарело и уже не подлежало ремонту. Для прохождения углубленного обследования жители были вынуждены ездить в Раменскую больницу в 10 километрах от поселка. Строительство новой поликлиники сделает медицину доступнее.