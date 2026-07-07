07 июля 2026 15:35 Новое покрытие и удобные подъезды к станциям. Воробьев — о ремонте дорог в Дедовске в 2026 году Андрей Воробьев: 6 грунтовых дорог отремонтируют в Дедовске в 2026 году 0 0 0 Фото: Сергей Шешин Подмосковье

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В Подмосковье реализуют масштабную программу капитального ремонта дорог, ведущих к малым населенным пунктам, садовым товариществам и коттеджным поселкам. О процессе работ в Дедовске в муниципальном округе Истра рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Ремонт дорог в Дедовске Во время рабочей поездки глава региона посетил Колхозную улицу, где грунтовую дорогу заменяют на современное асфальтобетонное покрытие. Андрей Воробьев также встретился с жителями, которые ранее обращались с просьбой включить этот участок в программу капитального ремонта. «У нас реализуется большая программа по дорогам к малым населенным пунктам. Мы видим все обращения по тем деревням, СНТ, коттеджным поселкам, которые в них нуждаются, приоритизируем их. Сегодня приехали в Дедовск муниципального округа Истра, где у жителей также был справедливый запрос на реконструкцию дорог. Целый комплекс дорожного покрытия заменим здесь в этом году», — пояснил губернатор.

Фото: Сергей Шешин

Он подчеркнул, что подобные встречи позволяют получать новые обращения жителей и включать в программу дополнительные объекты в Истре, Рузе, Раменском, Коломне, Зарайске и других округах.

По словам Андрея Воробьева, качественные дороги важны не только для повседневной жизни людей, но и для работы экстренных служб, доставки товаров и обеспечения безопасности. Поэтому программа будет продолжена во всех муниципалитетах. На Колхозной улице уже завершили земляные работы и устройство песчано-щебеночного основания. После укладки асфальта дорога обеспечит удобный подъезд к домам, где проживают более 200 человек, а также к лесопарку «Массовка». Местный житель Виталий Норкин рассказал, что раньше подъехать к домам и школе было непросто, однако после завершения ремонта ситуация для жителей кардинально изменится в лучшую сторону. Какие дороги обновят в 2026 году Всего в этом году в Дедовске капитально ремонтируют шесть грунтовых дорог общей протяженностью почти четыре километра. Помимо Колхозной улицы, новое асфальтовое покрытие появится на улице Малиновке, ведущей к одноименной железнодорожной станции, а также на Лесной улице и подъездных дорогах к СНТ «Связист» и «Сад № 3».

Фото: Сергей Шешин 1/4 Фото: Сергей Шешин 2/4 Фото: Сергей Шешин 3/4 Фото: Сергей Шешин 4/4

Работы на последних объектах стартуют в августе и завершатся до начала сентября. При этом ремонт дороги на Западной улице и подъезда к СНТ «Чайка» уже выполнили, а в прошлом году обновили подъезд к ДНП «Городок».

Кроме капитального ремонта, в муниципальном округе Истра продолжается обновление муниципальной дорожной сети. До конца лета планируют привести в порядок 65 дорог общей протяженностью 18,4 километра, из которых около 1,3 километра находятся в Дедовске. Развитие региональной дорожной сети Во время общения с губернатором жители отметили, что транспортная ситуация в городе значительно улучшилась после открытия в 2020 году путепровода через железнодорожные пути, который обеспечил дополнительный въезд и выезд из Дедовска. Одновременно в округе продолжается ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируют обновить 16,8 километра покрытия. Работы уже завершили на подъезде к Новорижскому шоссе в районе деревни Давыдовское, а также на участке дороги от станции Холщевики до Волоколамского шоссе.

В настоящее время продолжается ремонт Волоколамского шоссе возле села Лужки.

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До конца года также запланировано обновление подъездов к Новорижскому шоссе от деревни Новодарьино и остановки «Бутырские хутора», участка дороги между деревней Бужарово и СНТ «Фрунзенец», а также Волоколамского шоссе в районе деревни Ленино и поселка Снегири. После завершения работ улучшится транспортная доступность Новорижского и Волоколамского направлений, а также подъезды к Истре, Красногорску, небольшим населенным пунктам и садовым товариществам. В общей сложности в 2026 году по обращениям жителей в Московской области капитально отремонтируют 574 проселочные дороги общей протяженностью 257 километров. Грунтовое покрытие заменили на асфальтобетонное.