Невролог Ирина Курышева рассказала о методах обучения детей с эпилепсией

Эпилепсия — не приговор для полноценной жизни и успешной учебы. Требуется особый подход, повышенное внимание, но с правильной стратегией обучения ребенок может раскрыть свой потенциал в полной мере. Заведующая психоневрологическим отделением детской больницы МОЦОМД, врач-невролог Ирина Курышева поделилась ценными рекомендациями по адаптации детей с этим видом заболевания.

«Ключевой момент — это индивидуализация и тщательная оценка когнитивных способностей. Необходимо учитывать особенности работы мозга конкретного ребенка, тип приступов, если они есть, принимаемые препараты и их побочные эффекты», — рассказывает врач-невролог Ирина Курышева.

Для этого нужно общаться с целой командой специалистов: неврологом, педагогом-психологом и логопедом, при необходимости. Врачи проведут нейропсихологическое тестирование, выявят сильные и слабые стороны в различных областях, таких как память, внимание, язык и исполнительные функции. На основе данных получится разработать индивидуальный образовательный план.

«Родители играют ключевую роль в поддержании режима лечения, обеспечении комфортной обстановки дома и активном участии в образовательном процессе», — подчеркивает специалист.

Особое внимание следует уделять созданию режима дня. Регулярный сон, сбалансированное питание и физическая активность способствуют снижению частоты приступов и улучшению когнитивных функций. Важно избегать недосыпания, стресса и яркого света.

В классе необходимо обеспечить тихую обстановку, минимизировать отвлекающие факторы и предоставлять ребенку достаточно времени для выполнения заданий.

Также врач отмечает, что при обучении детей с эпилепсией рекомендуется задействовать разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический и тактильный. Это позволит ребенку лучше усваивать информацию и развивать когнитивные навыки. Полезны и игровые методы обучения. Они повышают мотивацию и вовлеченность.

В Министерстве здравоохранения Московской области напоминают, не нужно бояться обращаться за помощью к специалистам и делиться опытом с другими родителями. Ранняя диагностика, лечение и создание благоприятной среды позволят детям с эпилепсией жить и учиться успешно.