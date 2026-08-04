«Небесные разговоры». Спортсмен из Клина Сергей Бойцов провел первое интервью в небе

На аэродроме Борки в городе Кимры Тверской области прошли съемки первого выпуска проекта «Небесные разговоры», в рамках которого интервью с известными людьми впервые провели на платформе, закрепленной под воздушным шаром. Автором идеи и ведущим стал житель Клина Московской области, многократный рекордсмен мира и России Сергей Бойцов.

По замыслу создателей, необычная площадка должна сделать беседу более откровенной и выйти за рамки привычного телевизионного интервью. Темой дебютного выпуска стала самооценка современного человека, а участники обсудили принятие себя, личные изменения, успех и границы личности.

Сергей Бойцов — рекордсмен, парашютист, бейсджампер, режиссер и актер, чей стаж в экстремальных видах спорта превышает 25 лет. На его счету более двух тысяч прыжков, лицензия USPA категории D и ряд мировых рекордов, получивших более миллиарда просмотров в мировых и отечественных СМИ. Среди уникальных достижений Сергея — затяжной прыжок с 87-го этажа небоскреба «Лахта Центр» в прямом эфире, первый в России официальный бейс-прыжок с дымом с башни «Меркурий» в Москва-Сити, боксерский поединок на куполе воздушного шара на высоте 1500 метров, гимнастический элемент «солнышко» под воздушным шаром, показательный футбольный матч на платформе аэростата.

Гостями проекта стали предприниматель и блогер Артемий Лебедев, рекордсмен мира по альпинизму Рустам Набиев, модель Алена Шишкова, блогер Любовь Гагина, а специальным гостем выступил чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко. По словам организаторов, участие спикеров с разным жизненным опытом позволило показать разные взгляды на одну тему.