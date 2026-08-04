«Небесные разговоры». Спортсмен из Клина Сергей Бойцов провел первое интервью в небе
Спортсмен из Клина Сергей Бойцов провел первое интервью в небе
На аэродроме Борки в городе Кимры Тверской области прошли съемки первого выпуска проекта «Небесные разговоры», в рамках которого интервью с известными людьми впервые провели на платформе, закрепленной под воздушным шаром. Автором идеи и ведущим стал житель Клина Московской области, многократный рекордсмен мира и России Сергей Бойцов.
По замыслу создателей, необычная площадка должна сделать беседу более откровенной и выйти за рамки привычного телевизионного интервью. Темой дебютного выпуска стала самооценка современного человека, а участники обсудили принятие себя, личные изменения, успех и границы личности.
Сергей Бойцов — рекордсмен, парашютист, бейсджампер, режиссер и актер, чей стаж в экстремальных видах спорта превышает 25 лет. На его счету более двух тысяч прыжков, лицензия USPA категории D и ряд мировых рекордов, получивших более миллиарда просмотров в мировых и отечественных СМИ. Среди уникальных достижений Сергея — затяжной прыжок с 87-го этажа небоскреба «Лахта Центр» в прямом эфире, первый в России официальный бейс-прыжок с дымом с башни «Меркурий» в Москва-Сити, боксерский поединок на куполе воздушного шара на высоте 1500 метров, гимнастический элемент «солнышко» под воздушным шаром, показательный футбольный матч на платформе аэростата.
Гостями проекта стали предприниматель и блогер Артемий Лебедев, рекордсмен мира по альпинизму Рустам Набиев, модель Алена Шишкова, блогер Любовь Гагина, а специальным гостем выступил чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко. По словам организаторов, участие спикеров с разным жизненным опытом позволило показать разные взгляды на одну тему.
Одним из самых зрелищных моментов съемок стало первое в истории исполнение гимнастического элемента на кольцах, закрепленных между корзиной воздушного шара и платформой. Его выполнил Михаил Худченко.
Для реализации проекта была задействована команда из 40 человек, два воздушных шара и четыре пилота. Съемки одновременно велись с воздуха и земли сразу на несколько камер. Организаторы отмечают, что «Небесные Разговоры» объединяют воздухоплавание, современные технологии и медиа, открывая новый формат разговорных проектов.
В августе 2026 года Бойцов планирует установить новый мировой рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы.