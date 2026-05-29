Житель Клина попробует установить рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы

Подмосковный экстремал Сергей Бойцов готовится установить мировой рекорд по прыжку с парашютом из стратосферы. Он планирует подняться на высоту 11–12 километров и совершить затяжное свободное падение, превзойдя действующее достижение, принадлежащее польским парашютистам, которые ранее выполнили прыжок с отметки чуть более 10 километров.

Новый рекорд Бойцов планирует посвятить Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Подготовка уже идет полным ходом и требует серьезных физических, технических и медицинских испытаний.

Сергей Бойцов давно известен своими необычными и опасными трюками. Ранее спортсмен прыгал с крыши «Лахта-Центра» — самого высокого здания Европы, выполнял гимнастические элементы без страховки на высоте около полутора километров, участвовал в воздушном боксерском поединке и даже играл в пинг-понг на платформе, поднятой на высоту 2,5 километра.

Теперь перед его командой стоит куда более сложная задача. На высоте свыше 11 километров человек сталкивается с экстремально низкими температурами, критическим дефицитом кислорода и резкими перепадами давления.

По словам спортсмена, все участники проекта проходят интенсивную подготовку, включая тренировки в барокамере с имитацией подъема на высоту 12 тысяч метров, занятия в термокамерах и отработку техники свободного падения в аэродинамической трубе.

Сергей Бойцов рассказал, что к прыжку предъявляют жесткие медицинские требования. Даже незначительные проблемы со здоровьем, связанные с ушами или носом, могут привести к тяжелым последствиям из-за резкого изменения давления. Кроме того, за несколько дней до старта участникам придется соблюдать строгую диету. Особое внимание уделяют кислородному оборудованию: система подачи кислорода для парашютиста должна быть максимально легкой и не ограничивать движения во время прыжка.

«Сам прыжок потребует ювелирной точности. Раскрыть купол я планирую на высоте полутора-двух километров — это оптимальный запас на случай нештатных ситуаций и для безопасного выбора площадки приземления. Таким образом, около 10 километров мне предстоит преодолеть в свободном падении. Скорость полета при этом будет огромной — от 300 до 400 км/ч», — поделился атлет.

Не менее сложной частью проекта станет подъем аэростата в стратосферу. Управлять воздушным шаром будет президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Он отметил, что для такого полета используют крупнейший российский аэростат объемом 10 тысяч кубометров, конструкцию которого пришлось специально модернизировать под экстремальные условия.

По словам Меняйло, инженеры усилили систему парашютного клапана, чтобы избежать деформации купола при сильных порывах ветра, а корзину оснастили специальной дверью для удобного десантирования парашютиста в тяжелом кислородном снаряжении.

«Но главный технический вызов — заставить горелки стабильно работать на высоте, где практически нет кислорода. Что касается условий на высоте 11–12 километров, то там экипаж столкнется с экстремальными факторами. Температура упадет до -55 градусов, но из-за близости к солнцу нам потребуется серьезная защита лица и глаз от жесткой солнечной радиации. Сложнее всего придется парашютисту: если пилот защищен бортами корзины, то Сергею предстоит лететь сквозь ледяной воздух на огромной скорости», — пояснил Иван Меняйло.

Для попытки установить мировой рекорд выбрали предгорья Алтая. Степная местность обеспечивает безопасные условия для полета, а теплый и сухой воздух способствует лучшей подъемной силе аэростата.

Идеальной погодой для старта считается утро с температурой около +30 градусов — именно такие условия помогут воздушному шару уверенно набирать высоту с учетом веса кислородных систем и оборудования.