Сегодня 16:36 «Не теряем ни один звонок». Воробьев — о работе голосовых помощников в Подмосковье Андрей Воробьев: цифровые помощники Подмосковья обрабатывают 9 млн звонков в год 0 0 0 Фото: Андрей Воробьев поприветствовал участников форума "Область компетенций" / Медиасток.рф Подмосковье

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В Московской области успешно функционирует сеть голосовых ассистентов, помогающих миллионам жителей оперативно и эффективно решить целый ряд вопросов. Об умных сервисах, которые активно развиваются в регионе, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Эффективность цифровых ассистентов Голосовые помощники интегрированы в единую систему, что позволяет им автоматически перенаправлять запросы, точно определяя потребности абонента.

«За несколько лет мы создали целую экосистему голосовых помощников в самых разных сферах. Это и робот Светлана в здравоохранении, которая запишет к врачу, а с недавнего времени еще и продлит рецепты на льготные лекарства. Это и Галина в многофункциональных центрах, и Женя, который в любое время суток проконсультирует по линии жилищно-коммунального хозяйства», — пояснил Андрей Воробьев. Искусственный интеллект доказал эффективность в обработке большого объема данных, обеспечивая при этом высокое качество обслуживания.

Результаты работы голосовых помощников «Ежегодно роботы принимают порядка девяти миллионов звонков и самостоятельно, то есть без привлечения человека, решают около 60% вопросов. Для всей этой работы понадобилось бы порядка тысячи операторов. При этом мы не теряем ни один звонок, сокращаем время ожидания ответа», — подчеркнул глава региона. В ближайшее время планируется запуск еще четырех роботов, которые будут специализироваться на вопросах строительного надзора, бизнеса, социальной поддержки и экологии. Какие роботы действуют в Подмосковье Одним из наиболее востребованных голосовых помощников остается робот Светлана, к которому можно обратиться по номеру 122/1. Она не только записывает на прием к врачу, но и сообщает пациентам о необходимости продлить рецепты на лекарства. С начала года система совершила свыше 70 звонков с напоминаниями.

Робот Женя доступен по номеру 122/4. Он помогает решать жилищно-коммунальные вопросы, а Галина (122/3) дает консультации по услугам, которые можно получить в МФЦ, обрабатывая свыше 1,2 миллиона звонков ежегодно.

Осенью 2024 года начал действовать цифровой помощник «Стройотходы», занимающийся темой вывоза мусора. Чтобы получить ответы на интересующие вопросы, необходимо набрать 122/7. В регионе также работает голосовой консультант Вита. К ней по телефонам 8 -800-550-65-22 и 8-495-668-01-25 могут обратиться владельцы животных. За три месяца помощник обработал свыше 12,6 тысячи звонков, самостоятельно справляясь с 68% обращений.