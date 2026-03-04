Сегодня 17:56 «Наша задача — чтобы предприятия работали». Воробьев — о центре сборки оборудования для молочной промышленности в Лобне Андрей Воробьев: центр сборки оборудования для молочных заводов открыли в Лобне 0 0 0 Фото: Сергей Шешин Подмосковье

В Лобне открыли центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производства напитков. О возможностях и особенностях предприятия рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Компания «Упаковочные системы» работает в регионе 15 лет. Сегодня это лидер по производству картонной упаковки для молока, соков и детского питания: ежегодно предприятие выпускает свыше четырех миллиардов упаковок 20 видов. Продукцию поставляют более чем 250 ведущим пищевым производствам. Кроме того, компания выступает поставщиком технологических линий, оборудования и запчастей. Ранее пастеризаторы, мойки, модули стерильного хранения, автоматы для розлива и прочие устройства создавали в дружественных государствах, но благодаря новому центру производство перенесут в Московскую область. Открытие нового центра Предприятие 4 марта в торжественной обстановке открыли губернатор региона и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Наша задача — чтобы предприятия работали, были конкурентны. Благодаря инженерам, тем, кто здесь присутствует, мы смогли адаптировать их под устойчивый рост, функционирование, выпуск качественной продукции», — отметил Андрей Воробьев.

Он напомнил, что раньше картон привозили из-за границы, однако теперь производство удалось адаптировать под российский рынок. «Очень важно масштабировать производство. Будем рады вашим дальнейшим успехам. Это важно для нас, для большого количества заводов, которые производят молоко, молочную продукцию, соки», — подчеркнул глава региона. По словам губернатора, власти готовы оказать необходимую поддержку и помочь разобраться в нюансах. Особенности предприятия Компания «Упаковочные системы», которая перешла под управление отечественного менеджмента в 2022 году, быстро локализовала поставки сырья, в том числе картона и краски.

«У нас есть задача, поставленная президентом, по повышению уровня технологичности наших отраслей. В прошлом году мы приступили к реализации национального проекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“. Одно из направлений — это, конечно, повышение уровня технологичности именно с точки зрения обеспеченности техникой и оборудованием агропромышленного комплекса», — заметила Оксана Лут.

Работу проводят в координации с Министерством промышленности и торговли России, в частности начала действовать рабочая группа по реинжинирингу. В нее одной из первых вошла именно компания «Упаковочные системы». В дальнейшем уровень локализации будут повышать и в других отраслях агропромышленного комплекса. Достижения компании Сейчас на российских предприятиях успешно работают около 500 автоматизированных линий, которые создало предприятие «Упаковочные системы», а ассортимент состоит примерно из 15 тысяч наименований запчастей к ним. Специалисты разработали собственный промышленный дизайн, улучшили параметры оборудования, сделали его удобным, безопасным и простым в обслуживании. Сейчас продолжается активная работа по локализации комплектующих и использованию программного обеспечения собственной разработки. Планы на будущее Новый центр сборки технологического оборудования рассчитан на ежегодное производство до 25 модулей. Первые заказы уже поступили — их хватит до осени.

«В планах масштабировать производство. Задача —работать над повышением номенклатуры того, что мы выпускаем — заниматься не только сборкой модулей, но и идти в компонентную историю. Фокус, безусловно, на отечественных производителей. Но сейчас видим очень большой интерес к нашей продукции, активно работаем с Белоруссией», — рассказал генеральный директор компании «Упаковочные системы» Александр Криволапов.

Предприятие активно участвует в индустриальных выставках, после которых поступает большое количество запросов как на упаковку, так и на оборудование. В 2027 году производственные мощности планируется увеличить на 50%, что составит шесть миллиардов упаковки в год. Такой результат даст возможность в полной мере обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией. «В 2025 году у нас стартовал крупный инвестпроект по расширению производственной мощности. Ключевым этапом является установка второй линии ламинирования. Это, по сути, самый сложный производственный процесс, самый дорогостоящий. Дизайн линии разработан с участием наших специалистов. Ее запуск позволит добавить порядка 50% дополнительной производственной мощности», — отметил директор фабрики предприятия «Упаковочные системы» Дмитрий Блинов.

Такой шаг позволит заместить импорт упаковки в России полностью. На первом этапе в проект инвестируют около четырех миллиардов рублей.

Подмосковье — лидер страны по производству картонной упаковки для жидких продуктов, бумаги гофрокартона. Значительный вклад в успешную работу отрасли вносят «ПП Гофрокомбинат» в Павловском Посаде, «Л-ПАК Кашира» и «Гофрон» в Кашире, а также «Молопак» в Чехове, запущенный президентом Владимиром Путиным в прошлом году.