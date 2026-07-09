Народная программа: в Подмосковье появится еще почти 150 новых школ и детсадов

За пять лет в Московской области по наказам жителей, вошедшим в народную программу «Единой России», построили и капитально отремонтировали сотни образовательных объектов. На 2026 год запланировано строительство еще 20 новых школ, 26 детских садов и капремонт около сотни образовательных учреждений.

В Серпухове за последнюю пятилетку капитально обновлены 13 школ и семь садов, построены новая школа № 19 и детсад «Знайка». Сейчас работы идут еще в трех школах и двух детских садах. Капремонт Липицкой школы, построенной в 1970 году, уже в финальной стадии. В здании полностью заменили инженерные сети, на втором и третьем этажах покрасили стены, уложили напольное покрытие и установили большую часть дверей. Сейчас идет установка мебели. Также привели в порядок дорогу на подъезде к школе и обновили покрытие на спортплощадке. Директор школы Галина Юдина отметила, что это первый капитальный ремонт учреждения за всю историю его существования. «Большая часть работ, включая сантехнические, по водоснабжению и отоплению, выполнена. Проложена новая сеть водоснабжения. Впереди — благоустройство: обустройство газонов и установка малых архитектурных форм. Школа откроет двери 1 сентября. Почти 600 наших ребят придут в обновленные классы с современным оборудованием», — рассказала руководитель учреждения.

Фото: «Единая Россия»

Ход ремонта оценила представитель родительского комитета Ярослава Земляницына: «Мой сын в этом году окончил школу с золотой медалью, дочь перешла во второй класс. Я и сама здесь училась, есть с чем сравнить: школа стала яркой и красивой, с новыми партами и приятным дизайном внутри. Дети точно будут в восторге». Новый детсад на 285 мест откроется в скором времени и в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах. Строители уже благоустраивают территорию, налаживают инженерные системы и готовят помещения к приему детей. Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп, включая две ясельные. В нем предусмотрены музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты психолога и развивающих занятий, а также пищеблок полного цикла. Детский сад примет первых воспитанников уже 1 сентября. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Лидия Антонова подчеркнула, что необходимо обеспечить шаговую доступность для жителей к школам, садикам и поликлиникам: «Мы стремимся к тому, чтобы молодые семьи получали все необходимое рядом с домом. В перспективе в ЖК „Егорово Парк“ появятся еще два дошкольных учреждения на 625 мест, школа на 1200 учеников и поликлиника с пунктом скорой помощи на 300 посещений в смену».

Фото: «Единая Россия»

Кроме того, в текущем году в Люберцах откроются еще пять новых школ, после капремонта начнут работать гимназия № 5, детсад лицея № 3 и детсад школы № 26, сообщила Антонова. В Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, которого ждали почти 60 лет. Здесь уже выполнены отделочные работы, проложены инженерные сети — школа, наконец, будет обеспечена горячей водой, которой здесь раньше никогда не было. А новая вентиляция поможет избавиться от многолетней сырости и плесени. Работы идут с опережением графика — ремонт планируют завершить до начала августа. Детские площадки уже готовы, в здании проводится уборка, расставляют мебель и оборудование. Осталось благоустроить территорию и уложить асфальт. Местный депутат Красногорска от фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов рассказал, что для ускорения работ на объекте увеличена численность строителей: «Сегодня вместе с родителями, преподавателями проверили, как идет ремонт. Еще месяц — и начнутся пусконаладочные работы, чтобы в сентябре дети пошли в чистую, современную и безопасную школу». Ольга Ивкина из родительского комитета отметила масштаб перемен: «Сначала мы все сомневались, успеют ли к сроку, но то, что мы сегодня увидели, развеяло все сомнения. Думаю, что 1 сентября дети придут в новое и современное здание».

Фото: «Единая Россия»