Народная программа: в Лыткарине после капремонта открылся стадион

В Лыткарине после капитального ремонта открылся стадион «Полет». Объект реконструировали по Народной программе «Единой России».

На месте устаревшего строения возвели новые трибуны на 500 мест с навесом и современное административно-бытовое здание с раздевалками, судейскими и тренерскими комнатами. В день открытия стадиона на новом поле провели первый футбольный матч между детскими командами, его почетным гостем стал олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. «Доступный и безопасный спорт в любом возрасте — это принцип, который лежит в основе Народной программы „Единой России“. Стадион „Полет“ — легендарное место, где многие поколения лыткаринцев получили путевку в спортивную жизнь. Здесь есть все для качественных тренировок: отличное поле, современные раздевалки, освещение для вечерних занятий. Уверен, что занятия на новом стадионе помогут лыткаринским спортсменам добиться новых побед», — отметил депутат. На стадионе также обустроили легкоатлетические дорожки, воркаут-площадку с уличными тренажерами, зоны баскетбола и волейбола. Обновленный объект оценили и родители юных футболистов.

«Здесь продумано все до мелочей: есть отличная игровая зона для детей поменьше, пока старшие занимаются. Главное — это возможность проводить время с пользой для здоровья на свежем воздухе», — заявила Ольга Голубева.

Летом запланирована реконструкция местной котельной, после чего запустят систему водяного подогрева поля — это позволит более 150 воспитанникам спортивной школы тренироваться круглый год, сообщил заместитель директора по спортивной подготовке МАУ ДО «Спортивная школа Лыткарино» Евгений Вольперт. Обновление спортивной инфраструктуры идет и в других муниципалитетах Подмосковья. В Егорьевске по Народной программе реконструируют спорткомплекс «Мещера». Готовность — более 60%. Здесь будет новое футбольное поле с искусственным покрытием, подогревом, освещением и трибунами на 1200 мест. Появятся и легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков, метания диска и толкания ядра, теннисные корты, площадки для уличного баскетбола, волейбола и мини-футбольное поле, на котором зимой будут заливать каток. В Шаховской ремонтируют местный спорткомплекс «Шаховская ДОК». Рабочие уже сделали кровлю, стяжку полов, установили системы отопления и канализации. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, монтаж электрики.

Срок окончания работ — конец этого года. Комплекс станет профильным центром для спортивных видов борьбы.

Долгожданный новый ФОК с круглогодичным катком появится и в одном из микрорайонов Каширы. Сейчас идет монтаж железобетонных плит перекрытия и вертикальных конструкций, а также прокладка инженерных сетей. Местный житель Павел Старостин рассказал, что пока в районе есть только сезонный вариант. «Мы этот ФОК ждали несколько лет. У нас, правда, есть стадион „Локомотив“, где зимой заливают каток. Но это все временное. Полноценный ФОК с катком — это, конечно, совсем другие возможности для ребят, круглогодичная тренировка дает другой уровень подготовки», — пояснил он. Работа по развитию спортивной инфраструктуры в регионе продолжается. В 2026 году в Подмосковье запланированы строительство и реконструкция 54 спортивных объектов. Сейчас «Единая Россия» ведет сбор предложений жителей Подмосковья в новую Народную программу. Внести свою инициативу может каждый житель на портале естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом городе региона.