Народная программа: Подмосковье решает задачу по созданию экономики развития

За последние пять лет Московская область, несмотря на санкционное давление и общее замедление, показала устойчивый экономический рост. Объем инвестиций вырос почти в 1,8 раза, а промышленное производство — вдвое. Подмосковье входит в топ-3 регионов по объему валового регионального продукта вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, а также лидирует в национальном рейтинге инвестиционного климата. За последние пять лет доходы регионального бюджета выросли с 900 миллиардов до 1,6 триллиона рублей. Регион успешно справляется с задачей народной программы «Единой России» по созданию экономики развития — таким мнением поделился депутат Мособлдумы, председатель комитета по бюджету Тарас Ефимов.

Он отмечает, что регион — номер один по уровню роботизации промышленности, по вводу новых производственных и складских объектов, по количеству индустриальных парков и особых экономических зон.

«Важно, что за этими цифрами стоят реальные изменения в жизни людей. Средняя заработная плата в промышленности сегодня превышает 113 тысяч рублей и выросла более чем на 70 процентов. В народной программе предусмотрены различные налоговые вычеты и преференции для предприятий, инвестирующих в производство. Все это как раз и обеспечивает самодостаточность и высокий экономический потенциал Подмосковья», — заключил Тарас Ефимов.

Один из примеров — Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) в Орехово-Зуеве. Там наладили выпуск современных низкопольных автобусов Citymax-12 большого класса. Они вмещают свыше 100 пассажиров, оснащены площадками для колясок, системой книлинга (автобус наклоняется при подъезде к остановке) для удобной посадки, антивандальными сиденьями, кондиционером, экранами, USB-зарядками и WiFi.

Для выпуска автобусов нового поколения на ЛиАЗе была произведена серьезная модернизация производства. Почти треть из 2,4 миллиарда рублей инвестиций в проект — льготный кредит Фонда развития промышленности РФ. На предприятии трудится более 2000 человек.