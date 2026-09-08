Народная программа: как Подмосковье закрывает ниши, освобожденные импортом

Предприятия региона замещают иностранную продукцию в разных отраслях — от машиностроения до ветеринарной фармацевтики.

Несмотря на санкции и серьезное внешнеэкономическое давление, в Московской области появляются новые производства и модернизируются действующие. В Домодедове предприятие «Технопарк Импульс» запускает новый цех по производству оборудования для коммунальной техники. А Щелковский биокомбинат наращивает производство ветеринарных препаратов. Депутат Госдумы Сергей Пахомов отметил, что во многом этому способствовала государственная поддержка, предусмотренная Народной программой «Единой России»: подмосковным предприятиям доступны льготные займы, промышленная ипотека, субсидии на приобретение оборудования и другие инструменты.

Фото: Фото пресс-службы "Единой России" в Щелкове

«За пять лет объем промышленного производства в Московской области увеличился вдвое. Создано более 400 тысяч новых рабочих мест. Реализовано свыше 230 проектов импортозамещения с объемом инвестиций более 172 миллиарда рублей», — сообщил депутат.

По его словам, один из наиболее востребованных инструментов помощи — программа «Земля за рубль», которая позволяет инвесторам получать земельные участки на льготных условиях. В Домодедове предприятие «Технопарк Импульс» стало первым в России, которое прошло полный цикл по этой программе — от подачи заявки до запуска производства. Компания производит литые детали и навесное оборудование для дорожно-строительной и коммунальной техники — продукцию, которая замещает импортные аналоги.

Фото: Фото пресс-службы "Единой России" в Щелкове

«Нам предоставили земельный участок в пять тысяч квадратных метров по программе „Земля за рубль“. У нас была четкая дорожная карта, и мы просто старались ее соблюдать, — рассказал директор по развитию предприятия Иван Василега. — Помогли не только с землей. Часть цехов мы также построили благодаря инвестпрограммам Московской области».

Сейчас компания строит еще один цех — по производству гидровращателей, манипуляторных установок и гидромолотов. Сдача запланирована на март 2027 года. По мнению депутата Совета депутатов Домодедова Александра Пашкова, производителей в Подмосковье привлекают не только меры поддержки, но и большой выбор индустриальных парков. «Предпринимателям предлагают для работы территорию, где уже есть коммуникации и дороги. Это экономит месяцы, а иногда и годы. Благодаря этим мерам наш регион на Петербургском экономическом форуме был отмечен в тройке лидеров страны по темпам развития промышленных зон. Это очень хороший сигнал для предпринимателей всей России», — подчеркнул Александр Пашков. Различными мерами госпомощи пользуется и Щелковский биокомбинат. «Росбиопром» — одно из крупнейших предприятий агробиологической промышленности России, здесь работают более 650 человек. Комбинат выпускает вакцины для животных — около 40 видов — и для крупного рогатого скота, и для домашних питомцев. Работают в том числе на госзаказ, обеспечивая потребности всего российского рынка.

Фото: Фото пресс-службы "Единой России" в Домодедове

Сейчас биокомбинат проходит масштабное обновление, идет модернизация участка по производству противоящурной вакцины. Готовность — 98%, осталось провести наладку оборудования. Запуск планируют в начале 2027 года.

Как рассказал заместитель директора предприятия Павел Лапин, льготные кредиты, субсидии на капитальные затраты позволяют предприятию вести стройку и закупать новое оборудование, не останавливая основное производство.

«Такое масштабное обновление было бы сложно вести без мер господдержки. Мы комплексно модернизируем предприятие: обновляем основные производственные участки, создаем бактериологическую лабораторию и лабораторию НИОКР. Для новых участков закупаем высокотехнологичное оборудование. Параллельно проектируем мощности для производства вакцин против бешенства для животных», — отметил Лапин.

Фото: Фото пресс-службы "Единой России" в Домодедове