Народная программа: кадры для медицины в Подмосковье готовят уже в школе

В систему здравоохранения за пять лет привлечено около 57 тысяч новых медиков.

За пять лет по Народной программе «Единой России» в Московской области построено порядка 60 объектов здравоохранения, сотни обновлены по современным стандартам. Чтобы обеспечить их кадрами, в регионе выстроена единая система подготовки — от школы до целевых договоров с медучреждениями.

Практически все школы Подмосковья перешли на систему профориентации — в регионе открыто более 200 профильных медицинских классов. Здесь школьники знакомятся с профессией врача, осваивают основы первой помощи. Работа ведется в сотрудничестве с профильными вузами и больницами. Азы профессии школьники постигают в нескучном формате — на мастер-классах и экскурсиях. Такие занятия помогают школьникам лучше понять специфику медицины.

Фото: архив пресс-службы подмосковного отделения "Единой России"

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что в регионе действует и программа целевого обучения — в прошлом году по договорам с больницами и поликлиниками Подмосковья в медвузы поступило около тысячи абитуриентов. Из них более 600 человек — по программам специалитета и свыше 350 — в ординатуру. Депутат также напомнил, что по инициативе «Единой России» в 2026 году принят федеральный закон, который обеспечит приток кадров в медицину. Выпускники медицинских вузов, обучавшиеся на бюджетных местах по целевым договорам, отныне обязаны отработать не менее трех лет в организациях, выдавших квоты. «Обеспечение медучреждений кадрами — один из важнейших пунктов Народной программы „Единой России“. Государство инвестирует в обучение будущих специалистов, а затем, через институт наставничества, помогает им состояться как профессионалам», — пояснил Голубев.

Фото: архив пресс-службы подмосковного отделения "Единой России" 1/2 Фото: архив пресс-службы подмосковного отделения "Единой России" 2/2

Приток специалистов обеспечивается и за счет различных мер поддержки — как уже работающих сотрудников, так и тех, кто только планирует начать работу в Подмосковье.

«В регионе по народной программе „Единой России“ создана одна из лучших в России систем социальной поддержки медиков. В их числе — решение жилищных проблем специалистов. Например, им выплачивают компенсацию за аренду жилья — до 30 тысяч рублей для одного медика и до 45 тысяч рублей для супружеской пары в зависимости от удаленности муниципалитета», — отмечает депутат. Еще одна подмосковная программа — «Социальная ипотека»: регион оплачивает 50% стоимости жилья и 10 лет выплачивает основной долг, а получатель платит только проценты. Этой мерой воспользовались более двух тысяч медработников. Кроме того, около 2,6 тысячи врачей получили земельные участки. Благодаря программе «Земский доктор», специалисты в небольших городах и поселках при трудоустройстве получают единовременную выплату: до 1,5 миллиона рублей — для врачей, до 750 тысяч — для среднего медперсонала. В Подмосковье по этой программе трудоустроились около трех тысяч медработников. Развитию подмосковной медицины способствует и столичный опыт. Москва — один из мировых лидеров по внедрению современных медицинских технологий и новых подходов к организации здравоохранения. Столичные стандарты используются как ориентир для регионов страны.

Фото: архив пресс-службы подмосковного отделения "Единой России" 1/2 Фото: архив пресс-службы подмосковного отделения "Единой России" 2/2

Сегодня врачу недостаточно совершенствовать только клинические компетенции — важно также повышать цифровую грамотность, осваивать работу с современным оборудованием, искусственным интеллектом и ИТ-сервисами, отмечает член Высшего совета партии, мэр Москвы Сергей Собянин.