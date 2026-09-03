Народная программа: экономика Подмосковья продолжает рост

Несмотря на внешнее давление и санкции, подмосковные заводы наращивают производство и создают новые рабочие места.

В поселке Михнево Ступинского округа запущен новый комплекс по производству майонезов и других соусов, а в Орехово-Зуевском округе завод «Стелкон» завершает строительство цеха по выпуску новейших роботизированных 3D-шаттлов для автоматизации складов. Оба предприятия получили господдержку, предусмотренную Народной программой «Единой России». Московская область предоставляет производителям десятки различных мер поддержки: льготные займы и кредиты, промышленную ипотеку, субсидии на приобретение нового оборудования и другие. Для содействия импортозамещению в 20 ключевых отраслях — от станкостроения и ИТ до медицины и производства детских товаров — установлен приоритет государственных закупок отечественных товаров. Это положение также зафиксировано в народной программе и оформлено законодательно.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Ступино

В Ступинском округе, в поселке Михнево, начал работу новый производственный комплекс компании «ПК Печагин». Предприятие специализируется на выпуске майонезов, кетчупов и соусов для федеральных торговых сетей, ресторанов и кафе. Проектная мощность нового завода достигает 10 тысяч тонн готовой продукции в месяц. Сейчас на предприятии развернуто пять производственных линий, где трудятся 62 человека. В перспективе компания планирует расширить штат до 250 сотрудников.

По словам гендиректора Ростислава Щербакова, программа «Земля за рубль» позволила предприятию серьезно сэкономить на старте. «Мы построили объект своими силами, без привлечения генподрядчика — это была серьезная нагрузка, но мы справились. Сейчас параллельно с набором людей увеличиваем и номенклатуру оборудования. Планируем внедрять роботизацию по полному циклу. Ищем квалифицированные кадры: нам нужны механики, инженеры, операторы. Зарплата будет расти — квалифицированный сотрудник должен получать достойную оплату», — подчеркнул руководитель завода. В Орехово-Зуевском округе на заводе «Стелкон» завершается строительство нового цеха площадью почти 3 тысячи квадратных метров, где будут производить новейшее оборудование для автоматизации складов. Предприятие работает на рынке складской логистики более 20 лет, участвует в программах импортозамещения европейской продукции. В числе клиентов компании — ведущие российские ритейлеры и маркетплейсы.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Ступино

Новый цех построен на участке, также полученном по программе «Земля за рубль». Кроме того, заводу предоставлен льготный займ от Фонда развития промышленности Московской области и субсидии из регионального бюджета на компенсацию затрат при закупке оборудования.

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Когана, благодаря системной поддержке бизнеса, предусмотренной народной программой «Единой России», регион занимает второе место в стране по объемам промышленного производства.

«В Московской области за пять лет объем промпроизводства почти удвоился, создано более 400 тысяч рабочих мест. Помимо индустриального сектора, развивается научно-технический потенциал: регион лидирует по числу технопарков и наукоградов. Подмосковные предприятия выпускают широчайший спектр продукции — от лекарств до робототехники. Мы одними из первых внедрили программу „Земля за рубль“. Также эффективно работают промышленная ипотека, льготные займы и субсидии на покупку оборудования. Такие меры привлекают инвесторов и обеспечивают нам прирост промышленного потенциала», — сказал депутат.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Ступино