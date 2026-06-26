Народная программа: для жителей отдаленных территорий Подмосковья стала доступна выездная диспансеризация
Жители Орехово-Зуевского округа смогли проверить свое здоровье с помощью мобильного комплекса со встроенной IT-платформой, рентгенографией, маммографией и ЭКГ. Для проведения анализов оказалось достаточно небольшой бригады — двух фельдшеров и трех медсестер. А в интерпретации результатов участвовали эксперты ФМБА России.
По словам заведующей отделением социального центра «Орехово-Зуевский» Юлии Бадаевой, диспансеризацию прошли подопечные старше 80 лет, нуждающиеся в особом уходе. В их числе — маломобильные пациенты, которые смогли пройти скрининг прямо в комнатах проживания.
«Кровь сдали, рентген и кардиограмму прошли. Все организовано отлично, без очередей и суеты», — поделилась пациентка центра Людмила Саблина.
Работу комплекса оценила и местная жительница Лариса Колупаева: «Не в каждом сельском фельдшерско-акушерском пункте есть условия для проведения маммографии или забора анализов. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошая идея для жителей отдаленных деревень и сел», — подчеркнула она.
Депутат Госдумы Геннадий Панин отметил, что благодаря мобильной диспансеризации медицинская помощь доходит до самых удаленных населенных пунктов.
«Здесь мы наглядно видим важность внедрения цифровизации. Все высокотехнологичные исследования объединены в единую IT-систему. Более того, специально запрограммированный искусственный интеллект способен проводить первичный анализ полученных данных, а при необходимости к работе оперативно подключаются профильные узкие специалисты», — рассказал Геннадий Панин.
В Московской области народная программа «Единой России», в которую в 2021 году вошли около 780 тысяч наказов жителей, выполнена на 98%. За пять лет в регионе построено порядка 60 объектов здравоохранения. Благодаря дистанционной медицине можно не выходя из дома продлить рецепт, оценить анализы и скорректировать лечение. С начала года в регионе провели уже более двух миллионов телемедицинских консультаций — это вдвое больше, чем годом ранее.
Сегодня «Единая Россия» собирает наказы жителей в новую народную программу на следующие 5 лет. Предложения принимаются по телефону «горячей линии» 8‑800‑200‑89‑50, через электронную форму на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах региона.