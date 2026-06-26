Народная программа: для жителей отдаленных территорий Подмосковья стала доступна выездная диспансеризация

Жители Орехово-Зуевского округа смогли проверить свое здоровье с помощью мобильного комплекса со встроенной IT-платформой, рентгенографией, маммографией и ЭКГ. Для проведения анализов оказалось достаточно небольшой бригады — двух фельдшеров и трех медсестер. А в интерпретации результатов участвовали эксперты ФМБА России.

По словам заведующей отделением социального центра «Орехово-Зуевский» Юлии Бадаевой, диспансеризацию прошли подопечные старше 80 лет, нуждающиеся в особом уходе. В их числе — маломобильные пациенты, которые смогли пройти скрининг прямо в комнатах проживания.

«Кровь сдали, рентген и кардиограмму прошли. Все организовано отлично, без очередей и суеты», — поделилась пациентка центра Людмила Саблина.

Работу комплекса оценила и местная жительница Лариса Колупаева: «Не в каждом сельском фельдшерско-акушерском пункте есть условия для проведения маммографии или забора анализов. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошая идея для жителей отдаленных деревень и сел», — подчеркнула она.