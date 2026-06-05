Налоговые вычеты и льготная аренда. Зиновьева на ПМЭФ — о мерах поддержки роботизации промышленности Подмосковья
Екатерина Зиновьева: Подмосковье поддержит производителей роботов субсидиями
Подмосковье продолжает укреплять позиции одного из ведущих регионов страны для вложений в бизнес и активно развивает меры поддержки высокотехнологичных производств. Об этом заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума.
Комментируя получение Подмосковьем второго места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, Екатерина Зиновьева отметила, что успех стал результатом постоянного обмена опытом между субъектами страны.
Мы одна команда, мы смотрим друг на друга. Мы учимся друг у друга лучшим практикам.
Екатерина Зиновьева
По словам министра, здоровая конкуренция между регионами способствует повышению эффективности работы и помогает внедрять наиболее успешные решения.
Одной из ключевых тем форума стало развитие роботизации промышленности. Сегодня перед Россией стоит задача войти в число 25 мировых лидеров по уровню внедрения промышленных роботов. Для достижения этой цели федеральные власти уже сформировали широкий набор инструментов поддержки — от финансирования научных разработок до стимулирования покупки роботизированного оборудования.
В Московской области решили дополнить федеральные механизмы собственными программами. Как рассказала Зиновьева, регион сосредоточился на двух направлениях: поддержке производителей роботов и стимулировании предприятий, которые внедряют такую технику на своих площадках.
Нашей задачей было, когда мы у себя в Московской области задумывали программу поддержки роботизации, максимально правильно и четко встроиться в этот федеральный набор, чтобы не конкурировать, а друг друга усиливать.
Екатерина Зиновьева
Для компаний, которые планируют наладить выпуск роботизированного оборудования в Подмосковье, предусмотрена субсидия в размере 20% капитальных затрат на создание производств. Кроме того, инвесторам предлагают льготные условия размещения на территории государственных индустриальных парков. В частности, доступны аренда площадей за символический рубль или компенсация половины арендной платы в частных индустриальных парках.
По словам Зиновьевой, на площадке ПМЭФ-2026 уже подписали пять соглашений с предприятиями, занимающимися производством роботов. Для реализации проектов зарезервировали производственные площади в государственных индустриальных парках «Титан» в Ленинском округе и «Ключ» в Дмитровском округе.
Вторая часть программы направлена на поддержку бизнеса, который закупает роботизированные комплексы для производственных предприятий и логистических центров. Власти региона готовят налоговые льготы, которые позволят компенсировать часть вложений в автоматизацию.
Это будет инвестиционный налоговый вычет либо льгота по налогу на имущество. Она будет в сумме, которую вы инвестируете в приобретение роботов. То есть все по-честному. Инвестировали на аналогичную сумму — можете получить налоговое послабление.
Екатерина Зиновьева
По мнению министра, сочетание федеральных и региональных мер поддержки позволит ускорить развитие робототехники, повысить конкурентоспособность предприятий и привлечь в Московскую область новых инвесторов из высокотехнологичных отраслей.