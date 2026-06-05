Подмосковье продолжает укреплять позиции одного из ведущих регионов страны для вложений в бизнес и активно развивает меры поддержки высокотехнологичных производств. Об этом заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума.

Комментируя получение Подмосковьем второго места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, Екатерина Зиновьева отметила, что успех стал результатом постоянного обмена опытом между субъектами страны.

Мы одна команда, мы смотрим друг на друга. Мы учимся друг у друга лучшим практикам.

По словам министра, здоровая конкуренция между регионами способствует повышению эффективности работы и помогает внедрять наиболее успешные решения.

Одной из ключевых тем форума стало развитие роботизации промышленности. Сегодня перед Россией стоит задача войти в число 25 мировых лидеров по уровню внедрения промышленных роботов. Для достижения этой цели федеральные власти уже сформировали широкий набор инструментов поддержки — от финансирования научных разработок до стимулирования покупки роботизированного оборудования.

В Московской области решили дополнить федеральные механизмы собственными программами. Как рассказала Зиновьева, регион сосредоточился на двух направлениях: поддержке производителей роботов и стимулировании предприятий, которые внедряют такую технику на своих площадках.