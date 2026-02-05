Сегодня 13:37 «Надежный продукт». Воробьев — о расширении завода «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске Андрей Воробьев: «ЭнергоПром-Альянс» расширит выпуск электротехники в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Один из крупнейших производителей электрических трансформаторов «ЭнергоПром-Альянс» планирует расшириться в Подольске. Там выпускают импортозамещающее оборудование для энергетики, которое используют «Россети» и «Мособлэнерго». В производстве активно используют роботов и другие современные технологии. С сотрудниками предприятия пообщался губернатор Андрей Воробьев.

«ЭнергоПром-Альянс» — один из самых крупных производителей трансформаторов, подстанций и электротехнического оборудования в России. Продукцию поставляют в крупные промышленные предприятия, спорткомплексы, медучреждения и школы. Компания работает на рынке уже 10 лет.

На заводе в Подольске организован полный цикл производства: от обработки металла до отправки готовых изделий. Там работают более 150 специалистов. Это инженеры-конструкторы, электрики, технологи, электромонтажники и другие профессионалы. Губернатор поблагодарил их за труд, от которого во многом зависит развитие экономики региона. «Я приехал сюда, чтобы сказать вам слова благодарности за вашу работу, хочется пожелать, чтобы предприятие росло. Знаю, что собственники вкладывают в производство не первый год. Приятно, что на наши территории приходят инвесторы, появляются технологические производства. Для нас очень важно, чтобы работа была там, где живешь», — сказал он.

Изначально завод выпускал продукцию с применением импортных элементов. В 2022 году после ухода международных поставщиков «ЭнергоПром-Альянс» запустил производство сухих силовых трансформаторов и комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Это позволило создать еще 130 рабочих мест. «Надеемся, что и „Россети“, и „Мособлэнерго“, и все предприятия, которые сегодня строятся, складские комплексы, торговые центры, дома будут использовать сухие трансформаторы. Когда-то было очень много скептиков по поводу того, что вы производите, потому что и ABB, и Siemens, и Schneider Electric — серьезные конкуренты. Но мы видим здесь конечный продукт, он оказался очень надежный, конкурентоспособный по цене», — сказал Воробьев.

Производство максимально автоматизировали и локализовали. Сейчас почти все операции на заводе проходят с использованием отечественных комплектующих. Ежемесячно там выпускают до 200 трансформаторов с литой и воздушно-барьерной изоляцией, а при необходимости это число может достигать 500. Производство реализовали с государственной поддержкой. «Мы воспользовались промышленной ипотекой, чтобы приобрести этот цех. Это было 3,5 года назад. А в 2025-м получили от Фонда развития промышленности Московской области займ на развитие предприятия и направили его на производство сухих трансформаторов, а также КРУЭ», — сказал генеральный директор Илья Савин.

В сентябре прошлого года на заводе запустили автоматизированную линию по выпуску КРУЭ. Почти все процессы там выполняют роботы. Они режут и обрабатывают нержавеющую сталь, собирают коммутационное оборудование, варят баки. В рамках импортозамещения компания также наладила выпуск выключателей нагрузки с видимым разрывом цепи. «ЭнергоПром-Альянс» стал единственным предприятием в стране, где производят такую продукцию.