Министр Решетников: Подмосковье эффективно использует меры господдержки

Министр экономического развития России Максим Решетников и депутат Государственной думы Денис Кравченко оценили реализацию инвестиционных проектов в Лобне. Они отметили комплексную поддержку производств в Подмосковье со стороны региональных властей, сообщили в пресс-службе ведомства .

Во время визита на предприятие «Упаковочные системы», которое выпускает упаковку для продуктов питания и запустило весной локальную сборку оборудования (мощностью 25 модулей в год), министр обратил внимание успехи региона.

Московская область показывает хороший пример комплексного использования федеральных и региональных мер поддержки. Это помогает предприятиям адаптироваться к происходящей структурной трансформации экономики, привлекать инвестиции, повышать эффективность и развивать собственные технологии. Здесь большая работа команды губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Компания планирует к концу 2027 года расширить мощности с четырех до шести миллиардов упаковок при инвестициях около шести миллиардов рублей.

Депутат Госдумы Денис Кравченко дополнил общую картину статистикой за пять лет: инвестиции в регионе выросли в 1,8 раза, промышленное производство — вдвое. Также создали свыше 400 тысяч рабочих мест.

«Реализовано более 230 проектов по импортозамещению с объемом инвестиций свыше 172 миллиардов рублей. Средняя зарплата в сфере промышленности выросла почти вдвое», — отметил Кравченко.

На площадке «Стил Технолоджи Компани», которая производит холоднокатаную оцинкованную тонколистовую сталь с полимерным покрытием, участники оценили внедрение бережливого производства, сократившее время замены красок с полутора часов до пяти–семи минут.