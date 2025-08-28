Министерство образования Подмосковья и «Учи.ру» договорились о сотрудничестве
В рамках Форума педагогов Подмосковья 27 августа в штаб-квартире VK прошла тематическая сессия «ИИ и цифра в образовании». Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования региона и образовательной платформой «Учи.ру».
В дискуссии приняли участие заместитель главы ведомства Евгений Никитин, руководитель проекта «Моя школа» Министерства цифрового развития и связи России Анастасия Гиль и глава сервиса VK «Сферум» Рубен Акопов, а также представитель «Яндекс Учебника» Дмитрий Кононов, генеральный директор компании «Физикон» Денис Мамонтов и другие эксперты.
Евгений Никитин в рамках церемонии открытия сессии отметил, что учителя играют ключевую роль в процессе цифровой трансформации образования. Он также рассказал о планах региона по внедрению искусственного интеллекта и цифровых инструментов в работу школ.
Перспективы использования нейросетей и будущее электронных образовательных платформ стали ключевыми темами встречи.
Участники узнали о развитии сервиса «Сферум» в мессенджере MAX, новых инструментах «Яндекс Учебника» для повышения квалификации педагогов, проекте «Облако знаний», интегрированном в электронный дневник. Сотрудники VK представили инициативы по профориентации учащихся.
В рамках форума работали две секции: «Моя школа — перспективы развития» под руководством Игоря Шаповалова и «Искусственный интеллект в образовании», модератором которой выступил генеральный директор «Цифриума» Алексей Половинкин.
Кроме того, Министерство образования Подмосковья подписало соглашение с «Учи.ру». Оно позволит интегрировать голосового помощника Соню в образовательный процесс, предоставить учителям бесплатную методическую поддержку по использованию искусственного интеллекта, а также внедрить новые подходы к оценке достижений учеников.
«У школьников появляется возможность оперативно получить ответы на учебные вопросы из проверенного источника. Для педагогов это экономия времени и вовлечение детей в учебу, для региона — инструмент мониторинга образовательных процессов», — отметил руководитель управления по работе с регионами образовательной платформы «Учи.ру» Артур Янов.
Министр образования Московской области Ингрид Пильдес обратила внимание на то, что использование новых цифровых решений в школах региона станет важным шагом к повышению стандартов образования.