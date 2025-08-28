Министерство образования Подмосковья и «Учи.ру» договорились о сотрудничестве

В рамках Форума педагогов Подмосковья 27 августа в штаб-квартире VK прошла тематическая сессия «ИИ и цифра в образовании». Важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством образования региона и образовательной платформой «Учи.ру».

В дискуссии приняли участие заместитель главы ведомства Евгений Никитин, руководитель проекта «Моя школа» Министерства цифрового развития и связи России Анастасия Гиль и глава сервиса VK «Сферум» Рубен Акопов, а также представитель «Яндекс Учебника» Дмитрий Кононов, генеральный директор компании «Физикон» Денис Мамонтов и другие эксперты.

Евгений Никитин в рамках церемонии открытия сессии отметил, что учителя играют ключевую роль в процессе цифровой трансформации образования. Он также рассказал о планах региона по внедрению искусственного интеллекта и цифровых инструментов в работу школ.

Перспективы использования нейросетей и будущее электронных образовательных платформ стали ключевыми темами встречи.