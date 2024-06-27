Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Как горячая вода и тепло попадают в дома потребителей? Кто отвечает за отведение продуктов жизнедеятельности на частные очистные сооружения? Об этом и о том, как устроена работа ресурсоснабжающих организаций Подмосковья Александру Молочко в программе «ЖКХ: Перезагрузка» рассказал генеральный директор АО «Финансово-проектная лизинговая компания» Сергей Манеров.

«Компания занимается тепловодоснабжением и водоотведением. То есть, мы даем нашим абонентам, нашим пользователям тепло, горячую воду, чистую воду, холодную воду. И, собственно, выводим продукты их жизнедеятельности на частные сооружения», — рассказал о работе предприятия Манеров.

Путь тепла от котельной до батарей в квартирах жителей проходит через систему трубопроводов, которые соединяют котельную с жилыми домами. Так, на территории Можайского округа находится 60 котельных, две из которых являются крупными и покрывают потребности в тепле половины города.

По словам Манерова, компания начала свою деятельность в Можайском округе в 2013 году, а полноценная работа стартовала в 2014 году. Основное внимание сразу направили на разработку программы модернизации всего комплекса, так как оборудование было сильно изношено.

Например, одну из котельных построили в 1970 году. Ее износ составлял около 90%. Сотрудникам предприятия приходилось использовать специальные наушники для защиты от сильного шума. Начиная с 2016 года, компания обновила 40 котельных. Манеров подчеркнул, что автоматизация и снижение аварийности уменьшили потребность в большом количестве сотрудников.

«Больше скажу, мы смогли в прошлом году запустить программу по ремонту всех сетей водоснабжения в Можайском городском округе. Стоимость программы уже сегодня превышает миллиарда рублей», — уточнил Манеров.

На данный момент одна из котельных в Можайском округе работает в автоматическом режиме. Система управления котельной отображается на одном мониторе, что значительно упростило контроль за ее работой. Раньше на такой котельной работало около 30 человек, сейчас достаточно одного оператора.

Несмотря на это, требования к кадрам значительно возросли, ведь современные системы автоматизации и диспетчеризации требуют особых навыков и знаний. Обновление котельных проводятся поэтапно, чтобы не оставлять потребителей без тепла. Кроме того, основные виды работ выполняют до зимы.

«Это, по сути завод по производству тепла. То есть это не вам приходит как потребителям услуг, а мы продаем ресурс. Таким образом можно сказать, что мы управляем заводом», — подчеркнул генеральный директор компании.

АО «Финансово-проектная лизинговая компания» использует несколько крупных водозаборных узлов для подачи воды в котельную и потребителям. Вода проходит очистку от железа и других примесей перед подачей в систему.

Отмечается, что в предыдущий отопительный сезон компания успешно обеспечила бесперебойную подачу тепла без крупных аварий. Во многом это стало возможным благодаря своевременной подготовке и модернизации оборудования. Подготовка воды для системы теплоснабжения требует специального оборудования и добавления соли для уменьшения жесткости воды. В свою очередь, автоматические системы и ручные проверки гарантируют качество подготовки воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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