Миллиард рублей инвестиций и 65 рабочих мест. Норковую ферму построят в Кашире по соглашению на ПМЭФ-2026

Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о строительстве норковой фермы в Кашире

В Кашире планируют построить звероводческий комплекс. Соглашение о реализации проекта на полях ПМЭФ-2026 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Норковая ферма Мазаль» Руслан Пашаев.

«На ПМЭФ мы говорим о развитии АПК как о современной технологичной отрасли — с автоматизацией, прикладными исследованиями, подготовкой кадров, экспортным потенциалом. Новый проект в Кашире как раз об этом», — пояснил Андрей Воробьев.

«Общий объем инвестиций составит один миллиард рублей, будет создано 65 рабочих мест. Важно, что здесь предусмотрены научно-исследовательское подразделение и подготовка специалистов. Мы со своей стороны готовы помогать, сопровождать инвестора на всех этапах запуска», — отметил губернатор.

Проект планируют реализовать в два этапа. В рамках первого, который планируют завершить в третьем квартале 2028 года, на ферме разведут 15 тысяч голов датской норки. В третьем квартале 2030 года число животных увеличат еще на 15 тысяч.

Продукцию будут реализовать не только на российском рынке, но также в странах Азии.

На базе предприятия создадут научно-исследовательское подразделение и специализированное учебное заведение, где будут готовить кадры, что позволит не только проводить необходимые исследования, но и значительно повысить конкурентоспособность в сфере пушного звероводства.

Инвестор ранее запустил аналогичное предприятие в Краснодарском крае, увеличив поголовье норки вдвое, а выпуск шкурок животных — на 150%.