Миллиард рублей инвестиций и 65 рабочих мест. Норковую ферму построят в Кашире по соглашению на ПМЭФ-2026
Воробьев подписал на ПМЭФ соглашение о строительстве норковой фермы в Кашире
В Кашире планируют построить звероводческий комплекс. Соглашение о реализации проекта на полях ПМЭФ-2026 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Норковая ферма Мазаль» Руслан Пашаев.
Регион предоставит три земельных участка площадью 155 гектаров, где инвестор возведет современное предприятие полного цикла.
«На ПМЭФ мы говорим о развитии АПК как о современной технологичной отрасли — с автоматизацией, прикладными исследованиями, подготовкой кадров, экспортным потенциалом. Новый проект в Кашире как раз об этом», — пояснил Андрей Воробьев.
На ферме установят автоматизированные системы кормления, оценки здоровья животных и контроля качества меха.
«Общий объем инвестиций составит один миллиард рублей, будет создано 65 рабочих мест. Важно, что здесь предусмотрены научно-исследовательское подразделение и подготовка специалистов. Мы со своей стороны готовы помогать, сопровождать инвестора на всех этапах запуска», — отметил губернатор.
Проект планируют реализовать в два этапа. В рамках первого, который планируют завершить в третьем квартале 2028 года, на ферме разведут 15 тысяч голов датской норки. В третьем квартале 2030 года число животных увеличат еще на 15 тысяч.
Продукцию будут реализовать не только на российском рынке, но также в странах Азии.
На базе предприятия создадут научно-исследовательское подразделение и специализированное учебное заведение, где будут готовить кадры, что позволит не только проводить необходимые исследования, но и значительно повысить конкурентоспособность в сфере пушного звероводства.
Инвестор ранее запустил аналогичное предприятие в Краснодарском крае, увеличив поголовье норки вдвое, а выпуск шкурок животных — на 150%.
«Запуск нового проекта в Подмосковье — это логичный шаг в развитии бизнеса. Московская область привлекательна для звероводства по многим причинам. Здесь подходящий климат, отличная кормовая база благодаря развитой пищевой и птицеводческой промышленности региона, а также высокий кадровый потенциал. Но главное — это хороший инвестиционный климат и мощная поддержка со стороны региона», — отметил генеральный директор компании «Норковая ферма Мазаль» Руслан Пашаев.
Предприятие планирует использовать меры государственной поддержки, в том числе получение льготных участков без торгов, а также сельхозкредитов.
Компания имеет амбициозные планы по созданию ведущего звероводческого хозяйства в России в рамках партнерства с Подмосковьем.