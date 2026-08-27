«Методики и учебники должны отвечать времени». Губернатор Воробьев выступил на форуме педагогов Подмосковья

Система образования Московской области продолжает обновляться: в школах расширяют использование искусственного интеллекта, увеличивают число математических и предпрофессиональных классов, а колледжи теснее связывают с работодателями. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на форуме педагогов Подмосковья Доме правительства региона.

Цифровые технологии в школах В форуме приняли участие руководители школ и колледжей, ректоры вузов и педагоги. На пленарной сессии «Стратегия цифрового лидерства в образовании» обсудили цифровизацию обучения, профориентацию, подготовку к олимпиадам и развитие точных наук. Среди участников были губернатор Андрей Воробьев, министр просвещения России Сергей Кравцов, а также президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Среди национальных проектов нашего президента образование — это всегда магистральная тема. Весь вопрос — как в современном мире дать такое образование, которое позволит человеку полностью реализовать себя. Для этого действует огромная программа обновления инфраструктуры: новые школы, интерактивные доски, компьютеры. Все это крайне важно. Вторая важнейшая деталь — подготовка учителей: в современном мире они тоже должны быстро адаптироваться к новым технологиям. И третье — сами технологии», — отметил Андрей Воробьев.

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При поддержке главы государства в 215 школах 1 сентября начнется обучение 55 тысяч детей компьютерной грамотности, в том числе защите информации. Эту практику в следующем учебном году распространят повсеместно. «Мы искренне благодарны и педагогам, и нашему партнерству со Сбером, потому что методики и учебники должны отвечать времени. Именно такую работу мы ведем при поддержке Министерства просвещения. Любой эксперимент несет в себе определенные риски, но благодаря командной работе мы рассчитываем, что эти уроки помогут детям быть мотивированными, научат их всему, что позволяет оставаться конкурентоспособными, строить свое будущее и реализовывать мечты», — подчеркнул губернатор. Сергей Кравцов призвал учитывать необходимость изучения информационных технологий, но не забывать, что образовательным процессом руководит учитель.

«Да, мы никогда не откажемся от классической системы образования, но важно, чтобы информационные технологии служили поддержке педагогов. Сегодня нужно подготовить школьников к использованию искусственного интеллекта, рассказать о возможностях, угрозах, рисках», — отметил министр просвещения.

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По его словам, со второй четверти для учеников с пятого по 11-й класс введут курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». «Его смогут преподавать учителя математики, физики, информатики и другие педагоги. Сейчас вместе со Сбером, „Яндексом“ и другими разработчиками мы выверяем методические рекомендации. Параллельно запускаем подготовку учителей. Важно, чтобы искусственный интеллект использовался как инструмент для поиска информации и снятия рутинных задач», — добавил Кравцов. Технологии применяют и для облегчения работы педагогов. «Ассистент преподавателя» уже используют четыре тысячи учителей: сервис помогает готовить планы и отчеты и способен сэкономить до 12 часов в месяц. «Цифровой помощник учителя», в свою очередь, ускоряет проверку письменных работ.

После пилотного запуска в пяти округах сервис планируют масштабировать на весь регион.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Учитель — это профессия, которая с каждым годом будет становиться только важнее. Именно учителя — архитекторы нашего будущего: они воспитывают поколение, которое завтра будет создавать будущее нашей страны. У нас большой объем сотрудничества с Министерством просвещения», — отметил Герман Греф. Больше внимания математике и естественным наукам В новом учебном году число математических классов в регионе вырастет более чем вдвое — до 4274. Углубленно изучать предмет будут 80 тысяч школьников при участии 2,5 тысячи педагогов. Методическое сопровождение проекта обеспечивает центр математического образования «Вектор», созданный на базе технолицея имени В. И. Долгих в Истре. «Профильные математические классы пользуются огромной популярностью. Мы видим этот запрос, направляем туда ресурсы. Как итог — средний балл по точным наукам растет. И огромное спасибо всей команде, которая готовит детей к школьным олимпиадам. Это особый преподавательский подход, дающий отличный результат», — заметил Андрей Воробьев.

Центр «Спектр» на базе физтех-лицея в Долгопрудном занимается развитием преподавания физики, химии и биологии и сопровождает школьников, проявляющих интерес к естественным наукам. В новом сезоне число участников его программ увеличится до 1750 человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Лучшие школы На форуме также определили топ-3 и топ-100 школ региона. В тройку лидеров вошли лицей № 23 в Подольске, гимназия № 41 в Люберцах и лицей имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова в Воскресенске.

Дипломы «Флагман образования Московской области 2026 года» получили директора гимназии имени Примакова в Одинцовском округе и физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном. Эти школы шестой год подряд занимают первые позиции в региональном рейтинге.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Подготовка к успешной карьере Регион продолжает расширять сеть предпрофессиональных классов: если в прошлом году их было более 2,5 тысячи, то в новом учебном году станет свыше 3,5 тысячи. Речь идет прежде всего об инженерных, медицинских, ИТ, медиа- и агроклассах, которые работают совместно с профильными вузами, колледжами и предприятиями. Одновременно растет интерес девятиклассников к среднему профессиональному образованию: его выбирают более 60% выпускников девятых классов. В регионе работают 118 колледжей, где обучаются 136 тысяч студентов, а занятость выпускников превышает 93%. «Колледжи в нашей жизни занимают все более важное место. Мы видим, что сейчас в них поступают шесть–семь человек из 10 после девятого класса. Это значит, что мы должны создавать современные профессиональные учебные заведения, оснащенные передовым оборудованием, робототехникой», — отметил Андрей Воробьев. По его словам, большинство выпускников колледжей намерены в дальнейшем получить высшее образование. Подмосковные вузы, в свою очередь, охотно принимают учащихся, обладающих практическими навыками.

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В 2026 году колледжи региона получили рекордные 167 тысяч заявлений — почти на четверть больше, чем годом ранее. На отдельных специальностях конкурс достигал 10–15 человек на место. Самыми востребованными стали программирование, системное администрирование, автосервис и техническое обслуживание оборудования.

Подмосковье также участвует в федеральном эксперименте по повышению доступности среднего профобразования. Для поступления по 40 наиболее востребованным профессиям девятиклассникам достаточно сдать всего два ОГЭ вместо четырех. Такой возможностью воспользовался каждый третий выпускник девятого класса. Колледжи и предприятия объединяют ресурсы В 2026 году регион планирует модернизировать еще девять колледжей. Новые форматы подготовки специалистов развивают непосредственно рядом с производством. В Ленинском округе открылся государственный индустриальный парк «Титан», специализирующийся на робототехнике. В следующем году на площадке начнет работу профильный колледж, который будет готовить специалистов под потребности предприятий-резидентов. Производство «Подмосковный робот» будет выпускать устройства для образовательных учреждений. Технолицей имени Долгих станет первой площадкой, куда передадут 12 роботизированных рук для занятий школьников. ИИ уже используют и в подготовке специалистов рабочих профессий. Будущие сварщики учатся с его помощью точнее настраивать оборудование и выявлять дефекты шва, а учащиеся направления по монтажу радиоэлектронной аппаратуры — находить мельчайшие недостатки пайки. Привлечение кадров При этом году регион продолжает привлекать педагогов. В школах работают 53 тысячи учителей, в детских садах — 24 тысячи воспитателей, в колледжах — 3,3 тысячи преподавателей. Для специалистов действуют социальная и бюджетная ипотеки, компенсация аренды жилья, выплаты молодым педагогам и подъемные для тех, кто приезжает работать в малые города. «Хочу поблагодарить всех за прошедший учебный год. В августе мы подводим итоги сдачи экзаменов и зачисления ребят в вузы, видим, что находимся на правильном пути, удерживаем высокий уровень», — подытожил губернатор. Ранее 29 подмосковных школ вошли в рейтинг лучших в России по конкурентоспособности выпускников RAEX. К новому учебному году в регионе откроют 106 объектов образования в общей сложности на 49 тысяч мест. В День знаний в школы Подмосковья пойдут один миллион 94 тысячи детей, включая более 96 тысяч первоклассников. Обучаться в колледжах начнут свыше 107 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Подмосковные учащиеся демонстрируют успехи на международных олимпиадах по физике, химии, биологии, географии, информатике, лингвистике, а также ИИ. В прошлом году они выиграли 41 медаль, причем 22 из них — золотые.