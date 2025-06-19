Сегодня 21:16 Медтуризм и репродуктивные паспорта. Главврач перинатального центра — о мерах для роста рождаемости в Подмосковье Главврач Наро-Фоминского перинатального центра Кещьян: мы повысим рождаемость 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

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Подмосковье продолжает внедрять проекты для демографического роста. Главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян в интервью 360.ru рассказала, какие инициативы регион представил на ПМЭФ, а также как в Московской области сейчас поддерживают рождаемость и планируют ее повышать дальше.

— Вчера на ММЭФ вы представили программы демографического роста, которые стартовали в Наро-Фоминском перинатальном центре и уже успешно тиражируются на все Подмосковье. Расскажите, как губернаторы регионов и другие участники сессии отреагировали? — Начну с того, что мы единственный регион, который представлял от лица медицины вообще всевозможные программы по росту демографических показателей, что было очень приятно. Присутствовали губернаторы из Мордовии, Республики Саха, Вологодской области и глава Республики Донецка. От нас были и другие спикеры, которые представляли программы, например, заместитель министра социального развития и труда. Присутствовали Анна Кузнецова, Сергей Рыбальченко. Вопросы, которые поднимались, они действительно межведомственные. Нельзя одному родовспоможению в медицине сдвинуть этот вопрос. Без государства, без государственного влияния, без управленческих решений он никогда не решится. И было очень приятно, что мы единственный регион, который рассказывал о своих достижениях. В проектах мы являемся лидерами. На территории нашего перинатального центра более 40 проектов по увеличению рождаемости. У нас почти 50% — это привлеченное население, так называемый медицинский туризм, которому очень большое сейчас оказывается внимание не только в Московской области, но и в Российской Федерации.

Фото: Медиасток.рф

Мы представляли проект закрытого репродуктивного контура. Это проект, который мы впервые озвучили на таком большом форуме. У нас стартовал проект «Пора все знать». Ему уже третий год, и мы активно в нем участвуем. Это коллаборация родительских комитетов, образования, культуры, власти, и, конечно, медицины.

Когда были построены перинатальные центры, для нас стало очевидным, что это дворец не только для мамы и для ребенка. Это должен быть дворец семьи. И, кстати, Сергей Рыбальченко поблагодарил нас за слоган, что именно семья, поддержка семьи должна быть с перинатального центра. И далее мы говорим о том, что, начиная с 12 лет, нужно уже составлять репродуктивный паспорт каждого человека, независимо от того, это мальчик или девочка. Вообще желательно начинать с пеленок, собственно говоря, но мы начинаем с 12 лет, и та репродуктивная диспансеризация, которая стартовала в Российской Федерации, мы ее несколько под себя адаптировали. Мы это видим как коллаборацию и очень активную поддержку. Мы чувствуем ее со стороны Московской области. У нас есть возможности для этого — приглашаем подростков. Им рассказывают про здоровый образ жизни, взаимоотношения в семье, о правильном отношении к себе, к своему физическому и репродуктивному здоровью. Далее после репродуктивной диспансеризации и мальчики, и девочки на территории нашего центра, в центре семьи, получают репродуктивный паспорт. Отдельный проект — это «Центр семьи», который мы создали на территории Подмосковья. Он также нами был озвучен. Также мы представили программу «Под крылом».

Фото: Медиасток.рф

— Когда говоришь перинатальный центр, то представляешь себе больницу, а оказывается, у вас это целый кластер, который практически отвечает за здоровье нации. Порадуйте нас или огорчите. Как с деторождением в Подмосковье? Улучшилась демография или нет?

— Это не перинатальный центр. Вообще изначально мы говорили о том, что это все-таки центр охраны материнства. Это был слоган, кстати, Андрея Юрьевича. Юридически записано как перинатальный центр, но по нашим понятиям это все-таки центр охраны материнства. Мы считаем, что это определенные дворцы. Мы когда построились, наводнились кадрами, технологиями, инновациями медицинскими, теперь уже не уступаем ни одному перинатальному центру мира. И, кстати, по версии профессионалов, был рейтинг перинатальных центров, мы заняли первое место в России по медицинским показателям. Это признание Подмосковья, я считаю, что мы вот такие авторитетные и значимые.

Фото: Медиасток.рф

Рождаемость падает во всем мире, однако в нашем регионе шесть перинатальных центров, все они очень красивые — три новых перинатальных центра и три до этого действующих. Кстати, нам 30 июня будет восемь лет. Уже будем отмечать такой маленький день рождения, хотя уже являемся достаточно значимыми.

Я считаю, что за счет медицинского туризма мы точно сможем повысить рождаемость. Сказать, что мы сейчас за два месяца решим задачу с помощью родовспоможения или каких-то социальных программ — нет. Это вклад все-таки в будущее. Мы должны подумать о том, что есть подростки. Нужно прививать им сейчас традиционные семейные ценности. Это должна быть очень активная пропаганда.