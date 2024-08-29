Первый поселок для медицинских работников полностью обустроили в Московской области. Он находится в границах населенного пункта Богородское, а его территория составляет пять гектаров. Подробностями поделился заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Ольга Мурзак в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

Мурзак рассказала, что участок для строительства был выбран не случайно. Ранее на этом месте был временный поселок для проживания граждан, которые ехали со всего Советского Союза на строительство Загорской ГАЭС.

«Был построен временный поселок. Во временном поселке проживали люди, ГАЭС строилось, люди жили, образовывали семьи, у них рождали дети. И по истечение времени встал вопрос, люди остались, естественно, жить, продолжать проживать в Богородском. И встал вопрос обеспечения их на надлежащем жилье. Были построены дома, люди были расселены, временный поселок был снесен. Таким образом, появилась территория в пять гектаров, которую необходимо было как-то задействовать», — рассказала Мурзак.

Когда место для строительства было определено, губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу перед рядом муниципалитетов войти в пилотные проекты для помощи врачам.

Мурзак отметила, что претендовать на эти участки могут работники 39 специальностей. При этом недавно появилась новая специальность — Врач-психиатр.

«Доктор должен работать по основному месту работы на полную ставку в государственном учреждении здравоохранения. Стаж работы должен быть три года, не менее трех лет. И доктор раннее не должен пользоваться такими преференциями как социальна ипотека, не получал земельный участок свыше шести соток безвозмездно», — подчеркнула Мурзак.

Кроме того, специалист рассказала, что в Подмосковье действуют льготы для врачей на получение земельных участков для строительства домов, однако для этого необходимо выполнить ряд требований.

«Врач должен построить жилой дом пригодные для проживания, потому что наша задача предоставить в земельные участок, решить жилищный вопрос доктор. Мы все понимаем, что доктор — это не просто один человек. Доктор — это его семья, его дети, соответственно предоставление земельного участка. Основным условиям является строительство жилого дома», — подытожила специалист.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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