Сегодня 20:23 От Xiaomi до LiXiang. Китай открыл новый автоцентр со всеми видами сервиса в Подмосковье Посол КНР и глава Подмосковья открыли в «Гринвуде» уникальный автоцентр 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Красногорск

Андрей Воробьев

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Подмосковье совместно с Китаем открыли современный торгово-выставочный центр автомобилей в бизнес-парке «Гринвуд», он находится в Красногорске. Работать здесь будут восемь ведущих компаний, которые занимаются различным сервисом в мире машин.

Бизнес-парк «Гринвуд» — известная бизнес-площадка, где проекты развивают китайские инвесторы. Сегодня открыли ее вторую часть. Восемь компаний стали резидентами. Они занимаются сервисным обслуживанием, производством резиновых ковриков для машин и оцинкованной стали с полимерным покрытием, продажей ключевых автокомпонентов и не только.

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Среди них компания, являющаяся автодилером Xiomi, дистрибьютор двигателей Dongfeng и Xi'an, автобусных запчастей Yutong, а также компания, которая обслуживает машины Xiaomi, Geely, Gac, LiXiang и Zeekr. Вторую часть международного парка, которая теперь стала главной, открыли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и председатель совета директоров компании Chengtong International Сунь Бохуэй.

«Гринвуд» был запущен в 2010 году. Здесь получило развитие большое количество компаний. Сегодня мы на открытии уже второй очереди — основного этапа. Это говорит о том, что есть перспективы и реальные проекты. Андрей Воробьев

Глава Подмосковья поблагодарил коллег, прибывших из Китая, за поддержание двухстороннего сотрудничества.

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«Это партнерство позволяет нашим странам развиваться и имеет прекрасные перспективы, задает тон политическим и дружеским отношениям. Мы это очень ценим», — сказал Андрей Воробьев.

Уникальность проекта

Торгово-выставочный центр стал единой платформой для бизнеса. Здесь сосредоточили несколько направлений: выставку-продажу автомобилей и запчастей, сервисный и учебный центры, финансово-юридическую поддержку, сертификацию, технические испытания и логистику.

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Компания Chengtong International начала инвестировать в проект «Гринвуд» 15 лет назад. За это время он в полной мере реализовал себя как эффективная платформа, отметил полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Россия стала крупнейшим направлением по экспорту автомобилей из Китая. Чжан Ханьхуэй

С января по август сюда экспортировали более 700 тысяч машин, подчеркнул он. Открытие второй очереди бизнес-парка предоставит китайским автомобильным компаниям комплексную сервисную платформу. Сейчас в бизнес-парке — свыше 400 резидентов.

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«Это позволит успешно выходить на российский рынок, укрепляя свои позиции и развиваясь здесь, а также придаст новый импульс сотрудничеству», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй. Новые проекты позволят создать свыше двух тысяч новых рабочих мест в «Гринвуде», подчеркнул председатель совета директоров компании Chengtong International Сунь Бохуэй. «Пользуясь случаем, позвольте мне от имени китайских компаний, работающих на земле Подмосковья, еще раз выразить им глубокую благодарность, а также китайским и российским деловым кругам, предприятиям за многолетнее взаимовыгодное сотрудничество», — сказал он.

Фото: Александра Степанова

На сегодняшний день резиденты бизнес-парка — предприятия из 14 стран, в том числе 180 — из Китая. Среди них Huawei, Haier, Brilliance Auto, Vivo, Sany и многие другие. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».