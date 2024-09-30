Андрей Воробьев: Подмосковье и Китай открыли вторую часть бизнес-парка «Гринвуд»

Бизнес-парк «Гринвуд» в Подмосковье — пример многолетнего сотрудничества с инвесторами из Китая. Сегодня открыли вторую часть этого международного торгово-выставочного центра, отметил губернатор Андрей Воробьев.
«Утром вместе с нашими китайскими партнерами открыли вторую очередь „Гринвуда“ в продолжение дружеских, деловых контактов наших лидеров и наших стран в разных сферах. Это такая китайская платформа — не просто здания, помещения и офисы, а место сборки различных идей по сопровождению проектов», — рассказал Андрей Воробьев.
Причем проекты, подчеркнул он, касаются не только Подмосковья, а значимы для всей России.
Вторая очередь подтверждает успех, значимость первой. Здесь большое количество резидентов. Сегодня подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий.
Андрей Воробьев
Новые производства откроют как в самом «Гринвуде», так и в других индустриальных парках Московской области.
Событие, по словам губернатора, приурочили и к 75-летию образования КНР — эта дата будет завтра, 1 октября.