Андрей Воробьев: Подмосковье и Китай открыли вторую часть бизнес-парка «Гринвуд»

Бизнес-парк «Гринвуд» в Подмосковье — пример многолетнего сотрудничества с инвесторами из Китая. Сегодня открыли вторую часть этого международного торгово-выставочного центра, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Утром вместе с нашими китайскими партнерами открыли вторую очередь „Гринвуда“ в продолжение дружеских, деловых контактов наших лидеров и наших стран в разных сферах. Это такая китайская платформа — не просто здания, помещения и офисы, а место сборки различных идей по сопровождению проектов», — рассказал Андрей Воробьев.

Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Причем проекты, подчеркнул он, касаются не только Подмосковья, а значимы для всей России.

Вторая очередь подтверждает успех, значимость первой. Здесь большое количество резидентов. Сегодня подписали соглашения, которые предполагают появление новых предприятий.

Андрей Воробьев

Новые производства откроют как в самом «Гринвуде», так и в других индустриальных парках Московской области.

Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
3/5
Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Компании-резиденты в «Гринвуде»
Фото: Компании-резиденты в «Гринвуде»
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Событие, по словам губернатора, приурочили и к 75-летию образования КНР — эта дата будет завтра, 1 октября.

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