Сегодня 12:53 От фабрики пастилы до музея впечатлений. Как провести майские праздники в Подмосковье 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Скоро майские праздники — время, когда каждый житель мегаполиса мечтает вырваться из городской суеты и окунуться в атмосферу наступающего лета. Дети уже думают о пикниках, взрослые — о путешествиях. И вместе с нетерпением считают дни до каникул. О том, как провести майские праздники в Подмосковье, читайте в материале.

Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году

В этом году россиян ожидают целых восемь дней отдыха. С 1 по 4 мая жители страны будут отмечать День весны и труда. Затем — после короткой трехдневной рабочей недели — наступят приуроченные ко Дню Победы продолжительные выходные — с 8 по 11 мая. Топ-5 городов Подмосковья для поездки на майские праздники

1. Сергиев Посад Май в Сергиевом Посаде — особенное время. Природа предвкушает лето, воздух наполнен свежестью и ожиданием тепла. Туристы, желающие совместить отдых с изучением истории и культуры Подмосковья, могут отправиться в основанный Сергием Радонежским город и вдоволь насладиться его красотами. Троице-Сергиева лавра

Главный символ города, крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, встречает гостей ежедневно с 05:00 до 21:00. Здесь можно не только полюбоваться архитектурой, но и прикоснуться к духовной истории страны.

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В Свято-Троицком соборе хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского. На территории комплекса можно посетить несколько церквей и соборов, а также колокольню. Важно помнить, что для посещения храмов женщинам необходимо иметь при себе юбку и платок. Городской парк «Скитские пруды» Рядом с Гефсиманским Черниговским скитом и Спасо-Вифанским монастырем расположен современный городской парк, где есть беседка, детские площадки, кинотеатр под открытым небом и обустроенные пешеходные дорожки. Его история связана с искусственным водоемом, который был создан в середине XVIII века для разведения зеркального карпа. На берегах прудов когда-то прогуливались российские императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Смотровая площадка Во время прогулки по городу советуем подняться на смотровую площадку, где установлен памятный знак в честь 700-летия Сергия Радонежского. Именно оттуда открывается захватывающий вид на центральную часть города. Музей русской матрешки После променада можно посетить музей, в котором собраны деревянные экспонаты из государственных и частных коллекций. Дети могут не только полюбоваться красочными матрешками, которые стали символом России во всем мире, но и попробовать свои силы на мастер-классах. Актуальное расписание мероприятий указано на сайте.

Памятник Петру и Февронии Романтический уголок на берегу Келарского пруда — особенно популярное место для прогулок влюбленных, семейных пар, а также для проведения фотосессий.

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Согласно местной традиции, если потереть голову зайца, который спрятался за фигурами святых, и загадать желание, оно непременно исполнится. Музей впечатлений

В расположенном в пяти километрах от центра города музее особенно понравится детям. Гости могут посетить 3D-экспозиции, побывать в комнате мыльных пузырей, ленточном лабиринте, а также пройти интерактивные квесты. Как добраться Добраться до Сергиева Посада проще всего на автомобиле по Ярославскому шоссе — город расположен в 75 километрах от Москвы. Путь на электричке займет всего полтора часа. Необходимо доехать до станции метро «Комсомольская», выйти на Ярославский вокзал и сесть на поезд до города. Кроме того, добраться можно на автобусе № 388 от автостанции ВДНХ. Время в пути займет один час 15 минут. 2. Коломна Майские праздники в Коломне могут подарить незабываемые впечатления. Это идеальное время для длительных прогулок по улочкам древнего города, изучения его богатой истории и, конечно же, гастрономических открытий. Коломенский кремль

Первое, что стоит увидеть, — исторический центр города и крепость, построенную в 1525-1531 годах.

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Здесь можно посетить храм Воскресения Словущего, прогуляться с экскурсоводом по древним башням и даже остановиться в отеле внутри кремля. Музей коломенской пастилы

В самом центре города находится место, где производят уникальную пастилу, которая стала визитной карточкой Коломны. В музее демонстрируют процесс производства этого лакомства, проводят дегустации и мастер-классы. Гости могут привезти сладости с разными вкусами домой или подарить их родным и друзьям. Калачная

Любители гастрономических открытый оценят этот необычный музей-пекарню. Там профессионалы показывают способы приготовления булок и раскрывают тонкости мастерства. Там же можно отведать знаменитые калачи с горячим чаем и купить разнообразную выпечку к завтраку.

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В мае открывается сезон речных прогулок, поэтому любители активного отдыха смогут прокатиться на катерах по Москве-реке или Оке. После этого хорошо прогуляться по обустроенным набережным. Насладиться природой и отдохнуть от городской суеты можно в парке Мира или сквере Зайцева.

Как добраться Коломна находится примерно в 100 километрах от Москвы. До города можно доехать по федеральной трассе М5 «Урал» примерно за полтора часа. Для удобства водителей на дороге установлены указатели. На электричке путь будет более долгим — от двух до двух с половиной часов. Поезда ходят от Казанского вокзала. Необходимо выбирать маршруты до станций Голутвин или Рязань-1. Кроме того, от станции метро «Котельники» до Коломны ходит автобус № 460. Время в дороге составит примерно один час 40 минут. 3. Дмитров Май — идеальное время для знакомства с одним из старейших городов Подмосковья. Теплая погода позволит в полной мере насладиться не только его достопримечательностями, но и природными красотами. Дмитровский кремль

В самом сердце города расположена крепость, где сохранились валы XII века. Желающие могут посетить Успенский собор начала XVI века и Елизаветинскую церковь.

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Также на территории кремля находится так называемый камень желаний. Согласно преданию, конь Юрия Долгорукого сломал о валун свою подкову. Считается, что можно исполнить заветную мечту, если прикоснуться к камню. Перемиловская высота

На месте кровопролитных боев в годы Великой Отечественной войны в декабре 1966 года установили памятник, изображающий бросающегося в атаку солдата с поднятым над головой автоматом. Здесь можно не только отдать дань памяти советским воинам, но также насладиться видом, открывающимся на город. Музей Дмитровской лягушки Город, окруженный болотами, часто в шутку называли «лягушатником». В Дмитрове даже установили фонтан «Ожидание», изображающий четырех царевен-лягушек, которые все никак не могут дождаться своих принцев. Этим животным посвятили целый музей в галерее «Мечта туриста» на Кропоткинской улице, где посетители смогут узнать об особенностях ухода за лягушками, а также покормить их. Как добраться На машине до города можно доехать по Дмитровскому шоссе. Путь займет около полутора часов без учета пробок. За это же время до Дмитрова можно добраться на электричке от Савеловского вокзала. Подойдут поезда, которые следуют не только в город, но также до станций Талдом-Савеловский и Дубна. От метро «Алтуфьево» до пункта назначения ходят автобусы № 401 и № 310. В пути придется провести чуть более часа. 4. Звенигород Город, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким, находится всего в 50 километрах от Москвы и идеально подходит для смены обстановки. Саввино-Сторожевский монастырь

Первое, что стоит посетить в Звенигороде — монастырь, который играл роль важного форпоста Московского княжества на западе и был любимым местом молитвы русских царей. При Алексее Михайловиче обитель получила статус первой в России лавры.

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В архитектурный ансамбль входят собор, церкви, крепостные стены и палаты. Монастырь уникален отсутствием парадного въезда — там есть только парадный вход через Святые ворота Красной башни. Посетители при подъеме по лестнице смогут заметить впечатляющий эффект «вырастающего» из земли собора.

Культурный центр Любови Орловой Любители кино могут посетить уникальную экспозицию, которая предлагает насладиться сценическими костюмами знаменитой советской актрисы, ее портретами, а также интерьерами начала и середины прошлого века. Гостям показывают кадры из кинофильмов с участием Любови Орловой, а также старинные слайды. Центр активно сотрудничает с местными творческими объединениями и предоставляет площадку для проведения культурных проектов. Дом-музей Пришвина

В 30 километрах от Звенигорода в деревне Дунино находится дача знаменитого русского писателя и место, где он любил творить. В 1946 году Михаил Пришвин приобрел двухэтажный дом с восьмиугольной верандой и жил здесь до конца своих дней.

В комнатах сохранились личные вещи литератора, оригинальная обстановка и даже его библиотека. Музей интересен не только как мемориальное пространство, но и как место, где Пришвин вел свой знаменитый дневник.

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В Звенигороде также можно просто прогуляться по живописным берегам Москвы-реки, устроить пикники на природе, прокатиться на велосипедах. Сладкоежкам понравится Музей русского десерта, где предлагают продегустировать традиционные сладости. Как добраться На машине следует ехать по Новорижскому шоссе до указателя на Звенигород. Время в пути составит около часа. На электричке до города можно добраться за полтора часа от Белорусского и Савеловского вокзалов. Станция в Звенигороде находится далеко от центра, поэтому проще доехать на автобусах № 22, № 24, № 25 или взять такси. От станции метро «Кунцевская» до города ходит автобус № 452. От «Тушинской» можно добраться на автобусе № 455, а от «Строгино» — на маршруте № 881. В дороге придется провести от 45 минут до полутора часов. 5. Истра Еще один город, где можно отдохнуть на майские праздники, расположен в 50 километрах от столицы. Истра с ее буйной зеленью особенно красива в преддверии лета. Новоиерусалимский монастырь

Посещение грандиозного комплекса, который патриарх Никон задумал как копию Иерусалимского храма, никого не оставит равнодушным. Гости смогут увидеть Воскресенский собор с ротондой, осмотреть башни крепостной стены, побывать в Гефсиманском саду. Также все желающие могут осмотреть экспозицию историко-художественного музея «Новый Иерусалим», где собраны археологические находки и богатая коллекция произведений искусства — всего более 190 000 экспонатов.

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Музей деревянного зодчества У стен монастыря расположен уникальный музей, где можно увидеть деревянную ветряную мельницу XIX века, привезенную из Тверской области, настоящую крестьянскую избу и часовню, воссозданную по фотографиям XVIII века. Истринское водохранилище

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Поездка в Истру в мае не сможет обойтись без отдыха у воды. Именно здесь находится одно из самых знаменитых водохранилищ Подмосковья, возле которого оборудовали множество пляжей и построили отели. Купание официально разрешено, так как водоем находится в экологически благоприятном районе.

Куда поехать на День Победы в Подмосковье в 2025 году В 2025 году в России отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Жители разных уголков региона 9 Мая посетят мемеориальные комплексы, где смогут отдать дань уважения героям и узнать больше об истории родной страны Центральный военно-патриотический парк «Патриот» Парк «Патриот» — крупнейший в России военно-патриотический комплекс, сочетающий выставочные экспозиции с активными развлечениями, находится в Одинцовском округе. Территория очень большая, поэтому на ее осмотр понадобится несколько часов.

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Сначала рекомендуем посетить храм Вооруженных сил России, где хранится икона Спаса Нерукотворного. Это сооружение высотой 96 метров поражает воображение.

Далее можно осмотреть музейную площадку, где установлены около 300 образцов военной техники, и посетить танковый музей, занимающий шесть павильонов. После этого туристы обычно осматривают комплекс «Дорога памяти», где бережно хранится информация о 36 миллионах участников Великой Отечественной войны. Он состоит из 35 тематических залов, рассказывающих о разных периодах боевых действий.

На территории парка действуют танкодром, тренажеры-симуляторы и полосы препятствий. Там проводят стрельбы и тактические игры. Также там можно увидеть памятник Матерям победителей и полноразмерный макет ракеты «Протон-М». Красногорский филиал Музея Победы Глубоко погрузиться в непростую историю военных лет позволит музей в Красногорске. Это уникальный культурный центр, посвященный истории Второй мировой войны. Здесь хранится богатейшая коллекция, насчитывающая около 50 000 экспонатов, среди которых личные вещи солдат, письма и документы. Музей также развивает краеведческое направление, фокусируясь на военной истории Московской области и Красногорска. Для детей и подростков там проводят тематические экскурсии и квесты. Ежегодно музей устраивает передвижные фотодокументальные выставки. Мемориал «Рубеж обороны Москвы» В окрестностях Звенигорода возле деревень Палицы, Липки, Николина Гора и Грязь сохранился уникальный участок исторической Линии обороны Москвы 1941 года. Эта территория — настоящий музей под открытым небом, где можно увидеть оборонительные сооружения, места ожесточенных боев, мемориалы и воинские захоронения.

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Исторический ландшафт здесь сохранился практически в первозданном виде. Это позволяет живо представить события военных лет. Посетителям предлагают на выбор несколько маршрутов протяженностью от одного до четырех километров, по которым можно пройти самостоятельно с аудиогидом или вместе с экскурсионной группой. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Музейный комплекс «Зоя» Уникальный музей, посвященный памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, находится в деревне Петрищево Рузского городского округа. С 2024 года комплекс стал частью Военно-патриотического музея Московской области.

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Основная экспозиция музея рассказывает о жизни и подвиге советской девушки, а также о событиях, связанных с Москвой и Подмосковьем в предвоенное время и годы боев. Особое внимание уделяется истории контрнаступления Красной армии и партизанскому движению. Комплекс состоит из музея, дома, где после пыток провела последнюю ночь Зоя, а также памятника на месте ее казни.

Меморальный комплекс в Звенигороде Памятник «Павшим за Родину звенигородцам и воинам пятой армии Западного фронта» находится в центре города на пересечении Московской и Пролетарской улиц. Он представляет собой стену из красного гранита и пьедестал, на котором установлены фигура воина и плиты с именами героев. Перед монументом горит вечный огонь. Здесь в День Победы проводят торжественные мероприятия и возглагают цветы. Центральный музей Военно-воздушных сил В 25 километрах от Москвы в Щелковском округе находится музей, где можно увидеть военную и гражданскую воздушную технику, а также художественные работы, связанные с историей российской авиации. Это единственный авиационный музей в России, основу экспозиции которого составляют натурные самолеты, вертолеты и планеры. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организаторы представили новую рубрику «Самолеты Великой Победы» о машинах, на которых советские летчики сражались с врагом. 9 Мая музей можно будет посетить бесплатно. Музей-заповедник «Бородинское поле»

Каждый шаг на этой обширной территории площадью 110 квадратных километров в Можайском округе напоминает о героическом прошлом России. Здесь насчитывается более 50 памятников и мемориальных мест, которые хранят память сразу о двух отечественных войнах.

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Для тех, кто приезжает на автомобиле, первым пунктом маршрута рекомендуется сделать Спасо-Бородинский монастырь. Этот уникальный памятник был основан Маргаритой Тучковой в память о своем муже, генерале Александре Тучкове, павшем в бою. От монастыря можно двигаться к центральным объектам музея: батарее Раевского, Багратионовым флешам, братским могилам воинов 32-й стрелковой дивизии и другим объектам.

Каждый монумент здесь — это не просто камень с надписью, а живое свидетельство героического прошлого России. Специальные программы, приуроченные к Дню Победы, пройдут в разных парках и скверах Московской области. Жители каждого округа смогут посетить праздничные концерты, лично поздравить ветеранов, возложить цветы к памятникам и попробовать блюда полевой кухни. Где отдохнуть с детьми на майских праздниках Майские праздники — идеальное время не только для одиночных путешествий, но также для семейных выездов на природу и развлечений. Подмосковье предлагает широкий спектр активностей для туристов с детьми. Для прогулок можно отдать предпочтение Приокско-Террасному заповеднику в Серпуховском районе, где обитают зубры. Там можно погулять по экологической тропе, на которой установлены информационные стенды, рассказывающие о флоре и фауне местности. Заповедник предлагает экскурсионные маршруты, адаптированные под посетителей разных возрастов, а также фотозону с животными.

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Не только детям, но и взрослым понравится посещение фермы «Российские альпаки» в Дмитровском округе. Там пушистых животных можно покормить и погладить. Также на ферме гостей встречают лама и шотландская корова. У всех обитателей есть имена и собственные предпочтения, о которых на экскурсии расскажут местные работники. Чтобы посетить ферму, необходимо заранее купить билет на сайте. Еще одно место, где юные посетители могут увидеть необычных животных, — ферма «Русский страус» в Серпуховском округе. Гостям предлагают несколько программ, рассчитанных на разный возраст. Во время экскурсий дети познакомятся также с кроликами, осликами, павлинами, гусями, овечками и поросятами. Им расскажут об особенностях каждого животного и покажут, как правильно их кормить. Также гостям предложат принять участие в играх и квестах.

Юные посетители придут в восторг от видов парка Малевича в деревне Раздоры в Одинцовском округе. Эта благоустроенная территория — настоящий оазис с искусно созданными водоемами, изящными мостиками и продуманными маршрутами для пешеходов и велосипедистов. Свое название парк получил в честь великого художника-авангардиста Казимира Малевича, чье творческое наследие воплощено в уникальных элементах ландшафтного дизайна.

Особую популярность среди гостей получили оригинальные инсталляции, спрятанные среди деревьев, а также впечатляющая объемная версия знаменитого «Черного квадрата», через который можно пройти и сделать незабываемые фотографии. В парке «Пространство детской мечты» в Домодедове дети смогут увидеть огромные фигуры сказочных героев, кривые зеркала, исследовать беседки, залезть на гигантские овощи и даже рассмотреть дом на курьих ножках.

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Не менее интересен заповедник сказок «Берендеево царство» возле Серпухова. Там расположены забавные домики и яркие скульптуры. Куда съездить из Москвы на один день Недалеко от Москвы находятся еще несколько городов, которые можно с легкостью обойти за один день и получить незабываемые эмоции и пищу для размышлений. Среди них — Зарайск, расположенный на границе Московской и Рязанской областей. Можно совместить посещение этого города с экскурсией по Коломне. Этот небольшой, но живописный город, который раскинулся среди бескрайних полей, привлекает туристов своими уютными улочками, украшенными старинными купеческими домами, а также одним из древнейших в Московской области кремлем. Его строительство началось в начале XVI века по приказу Василия III, а работу выполняли итальянские мастера, которые ранее участвовали в возведении Кремля в Москве.

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Внутри крепости действует музей, где представлена богатая коллекция археологических находок, среди которых уникальная статуэтка бизона, вырезанная из бивня мамонта более 22 тысяч лет назад. Также в городе находится водонапорная башня, напоминающая шахматную ладью. С ее смотровой площадки открывается прекрасный вид на окрестности. Возле строения разбили сквер, где можно отдохнуть и насладиться видом сооружения.

Еще один город, куда можно отправиться в однодневное путешествие, находится в полутора часах езды от Москвы. Речь идет о Ногинске, история которого начинается в XIV веке. Там расположен Дом-музей семьи А. И. Морозова. По историческому особняку в стиле модерн проводят экскурсии, во время которых можно насладиться уникальными интерьерами. Также гостям предлагают прогуляться по благоустроенному парку. Желающие могут посетить собор Богоявления Господня, который по праву считается одним из самых красивых в городе. Его отличает изящная лазурная роспись и трехъярусная колокольня.

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После прогулки можно зайти в краеведческий музей в сквере Бугрова, где представлены археологические находки, исторические документы и экспонаты, посвященные истории Первой и Великой Отечественных войн. Все достопримечательности находятся в пешей доступности друг от друга. Любители истории могут посетить расположенный возле реки Клязьмы город Орехово-Зуево. Впервые его указали в летописи в 1202 году. С XVIII века здесь развивалось производство под руководством династии Морозовых. К концу XIX века в городе действовали 17 фабрик.

Орехово-Зуево сыграл важную роль в истории рабочего движения — здесь в 1885 году произошла знаменитая Морозовская стачка. В память об этом событии на Октябрьской площади установили памятник ткачам и прядильщикам, которые боролись за свои права. Все желающие могут посетить Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей, основанный в 1929 году. В экспозиции представлены разнообразные материалы о семье Морозовых и знаменитой Дулевской фарфоровой фабрике.