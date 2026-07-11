Лидеры АПК приехали в Подмосковье для изучения продвинутых технологий

Победители и финалисты конкурса «Лидеры АПК» приехали в Подмосковье, чтобы изучить сельское хозяйство будущего. Участники посетили несколько предприятий АПК по всему региону.

«Опыт в Московской области для любого специалиста в области АПК бесценен. С одной стороны, в Московской области достаточно сжатые условия с точки зрения земельного ресурса, достаточно высокие заработные платы и все говорит о том, что в Московской области сложно заниматься сельским хозяйством. Несмотря на это, Московская область является лидером по целому ряду направлений», — отметил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, наставник конкурса Александр Двойных Первой точкой стал молочный комбинат в Чехове, где перерабатывают свыше тысячи тонн молока в сутки. Всем процессом управляет искусственный интеллект. Запрограммированные роботы самостоятельно упаковывают коробки, за качеством следят рентген-сканеры.

Фото: 360.ru

По словам доцента Кубанского государственного аграрного университета Сергея Кучеренко, интеграция ИИ в сельское хозяйство впечатляет. «В образовательном процессе только внедряем, здесь уже на производстве это внедрение произошло. То есть отслеживать технологических процессов при помощи искусственного интеллекта, мне показалось, это просто даже не то что в ногу со временем, это значительно опережает время», — подчеркнул Кучеренко. Далее участники посетили лабораторию геномной селекции в Домодедове, где творится настоящая научная фантастика. Ученые раскладывают ДНК животных на тысячи маркеров и создают цифровой паспорт. Это позволяет со 100%-ной точностью узнать все о здоровье и продуктивности теленка еще в первые дни его жизни.

Фото: 360.ru