Льготы для семей и новые правила для водителей. Что изменится в Подмосковье в 2026 году

Новый год принесет Московской области значительные изменения. В регионе продлили и расширили помощь многодетным и малообеспеченным семьям, а также бойцам спецоперации и их близким. Кроме того, в 2026 году в области появятся новые программы, направленные на изменение качества жизни.

Медицина и образование получили приоритет в финансировании

В 2026 год Московская область войдет со сбалансированным бюджетом, в котором учли не только поправки депутатов регионального парламента, но и требования жителей, озвученные на публичных слушаниях при подготовке проекта.

Самые крупные объемы финансирования в 2026 году получат программы в сфере образования (217 миллиардов рублей), здравоохранения (184 миллиарда рублей), социальной защиты населения (165 миллиардов), строительства и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры (135 миллиардов).

Кроме того, в регионе продолжат развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности, переселение граждан из аварийного жилья, формирование комфортной городской среды.

Фото: Открытая трибуна: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области» / Медиасток.рф

На поддержку предпринимателей Московской области направят 18 миллиардов рублей, еще 12 миллиардов — на развитие спортивных объектов и проведение соревнований. «Параллельно будут решаться задачи по развитию нашей экономики и социальной сферы. Новые предприятия и рабочие места, качественное образование, профессиональные кадры, достойные условия жизни — все это взаимозависимые факторы, которые выводят наш регион в лидеры по многим направлениям», — оценил проект бюджета спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов. Утвержденный проект бюджета также повысил прожиточный минимум. Для трудоспособных граждан итоговая сумма составит 22 112 рублей, для пенсионеров — 17 446 рублей, для детей — 19 677 рублей. Эти показатели повлияют на размеры выплат социальных пособий и пенсий.

Поддержка многодетных семей Московской области в 2026 году

Право на ежегодные выплаты в 3000 рублей на покупку школьной формы для многодетных семей расширили. Теперь это пособие смогут получить родители детей, которые учатся в других регионах. Кроме того, семьи с низкими доходами получат дополнительные выплаты в 7000 рублей.

Для жителей Московской области, которые воспитывают четверых и более детей, компенсируют половину стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме. Также на 2026 год продлили выплаты в 300 тысяч рублей для семей до 35 лет за рождение третьего и последующего ребенка.

Поддержка участников СВО и членов их семей в Московской области в 2026 году

Участники спецоперации и члены их семей в Московской области получают более 30 региональных мер поддержки, включая реабилитацию инвалидов с обеспечением их необходимыми средствами, помощь в трудоустройстве, бесплатное питание для школьников и студентов, компенсации при оплате жилищно-коммунальных услуг и другие.

В этом году в Московской области для удостоенных звания Героя России, орденов за проявленные заслуги, а также для семей погибших ввели выплаты в 500 тысяч рублей взамен земельного участка.

Фото: Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье отпраздновал годовщину открытия / Медиасток.рф

Дополнительные выплаты в 24 тысячи рублей начали получать участники специальной военной операции и их семьи, воспитывающие детей-инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с помощью протезов или потерявшие зрение. С 1 сентября 2025 на подмосковном портале госуслуг запустили специальную комплексную меру поддержки «Защитники Отечества». При ее оформлении участники спецоперации их семьи автоматически получают социальные карты, компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг и телефонной связи, ОСАГО, выплаты за проезд на такси, за земельный участок, а также на приобретение технических средств реабилитации.

Кроме того, при заказе этой услуги заявитель получает социальное обслуживание, постановку на очередь в детский сад, запись ребенка в школу, кружки и секции.

Фото: Фонд «Защитники Отечества» в Подмосковье отпраздновал годовщину открытия / Медиасток.рф

Для участников спецоперации на следующий год продлили льготу на транспортный налог, а также расширили список транспортных средств полностью освобожденных от уплаты взноса. Эта мера распространится на автомобили мощностью до 250 лошадиных сил.

Какие изменения ждут водителей Московской области в 2026 году

Нарушение правил парковки и последующая эвакуация автомобиля в Московской области с 1 января 2026 года сильнее ударит по карманам водителей. За неправильно припаркованную легковушку или мотоцикл владелец заплатит 9020 рублей.

Фото: РИА «Новости»

Для водителей грузовиков и автобусов сумма увеличится до 42 050 рублей. Это итоговые цифры, которые не предполагают дополнительных сборов. Они продолжат действовать до 2030 года. Кроме оплаты за эвакуацию водителям также придется заплатить за место на специальной стоянке по возросшему тарифу до 1540 рублей за сутки. Оплатить эвакуацию и хранение необходимо в течение 30 дней, иначе после этого сверху прилетит еще один штраф.

Какие изменения ждут пассажиров общественного транспорта Подмосковья в 2026 году

Проезд в автобусах в Московской области с января 2026 года подорожает. При оплате транспортными картами «Стрелка» и «Тройка» с первой по 20-ю поездки в городском и пригородном транспорте с пассажиров возьмут по 73 рубля. Во столько же обойдется билет при оплате банковской картой.

При этом цена за каждые 20 поездок при выезде далее пяти километров из населенного пункта увеличится до 84 рублей, за каждые последующие 2,5 километра стоимость вырастет на 8-10 рублей. Накопленные скидки в расчетном периоде по «Стрелке» и «Тройке» останутся прежними и составят 7-14-21-28-35% от начального тарифа за каждые 10 поездок.

Фото: В филиалы «Мострансавто» передана очередная партия автобусов ЛиАЗ-5292 / Медиасток.рф

Стоимость поездки по единой транспортной карте учащихся и единой льготной транспортной карте составит 36,5 рубля в городском сообщении и пригородном сообщении до пяти километров. Если нужно поехать дальше, то цена вырастет до 42 рублей с увеличением на четыре-пять рублей за каждые последующие 2,5 километра. Скидка за билет для владельцев транспортной карты учащихся с 36-й поездки составит 99% от всей стоимости.

Какие изменения ждут владельцев земли для ИЖС в Подмосковье в 2026 году

С 1 января 2026 года в Московской области начнется трехлетний эксперимент по регистрации частного жилья. Купившие землю для строительства дома новые собственники автоматически получат Градостроительные планы земельных участков. Это избавит их от беготни для сбора документов. Возводить жилье им придется по всем характеристика, указанным в Градостроительном плане. В случае нарушения кадастровые инженеры не выдадут технический план дома, а значит зарегистрировать его в Росреестре не получится.

Фото: РИА «Новости»

Новая мера направлена на повышение ответственности владельцев недвижимости и соблюдение градостроительных норм. При этом ничего нового и страшного в этих правилах не появилась. Все требования к строящимся домам остались без изменений: минимальный отступ от границы участка до жилого помещения должен составлять не менее трех метров и один метр для хозяйственных построек. При этом вся недвижимость должна занимать не более 40% от всего участка.

Борьба с наливайками во дворах подмосковных многоэтажек в 2026 году

Время продажи алкоголя в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных жилых домах и во дворах кварталов ограничат двумя часами в сутки: с 13:00 до 15:00. Это ограничение вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Фото: РИА «Новости»

Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов заявил, что это мера направлена на так называемые псевдокафе, куда приходят маргинальные личности, которые шумят, мусорят и сильно беспокоят жильцов. С сентября 2025 года во дворах жилых домов в Московской области продажа алкоголя запрещена полностью. Лицензию получили только розничные точки, вход которых находится со стороны улицы и не дальше 30 метров от края проезжей части.

Что ждет приехавших в Московскую область мигрантов в 2026 году

Ежемесячная стоимость патента на работу для иностранцев в Московской области с 1 января 2026 года увеличится до 10 тысяч рублей. По этому документу мигранты могут работать как в Подмосковье, так и в Москве.

При этом иностранцам нужно учитывать, что в Московской области для них закрыта сфера торговли алкоголем и табаком, продажа уличного питания в нестационарных торговых объектах, сферы социальных услуг, культуры, досуга, здравоохранения и образования.

Фото: Мигрант из Таджикистана в Москве / Медиасток.рф

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области проходит эксперимент с обязательным учетом иностранцев через мобильное приложение с передачей данных о регистрации по месту нахождения, сдачей дактилоскопии и биометрии, а также постоянным мониторингом геолокации. Еще одной ограничительной мерой станет отмена права на льготные лекарства для иностранцев с видом на жительство в Подмосковье. Общие ежегодные расходы бюджета на эти цели составляли 660 миллионов рублей. Высвободившиеся средства направят на расширение мер социальной поддержки.