Летнюю спартакиаду сотрудников Госавтоинспекции провели в Красногорске

Около 1,2 тысячи сотрудников Госавтоинспекции из различных округов Подмосковья приняли участие в XII летней спартакиаде, которая прошла на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Традиционно спортивный праздник приурочили ко Дню образования службы.

В рамках торжественной церемонии отличившихся сотрудников наградили ведомственными медалями, почетными грамотами и региональными знаками отличия. Медаль МВД России «За доблесть в службе» получил начальник отдела Госавтоинспекции по городскому округу Химки Юрий Сучков.

В список почетных гостей вошли глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, вице-губернатор Московской области Владимир Локтев, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников и другие.

Награду «За безупречную службу в МВД» вручили руководителю отдела Госавтоинспекции по городскому округу Люберцы Илье Атаманову. Почетными грамотами также были отмечены начальники подразделений Госавтоинспекции Красногорска и Можайска Олег Инчиков и Дмитрий Козлов.

Особое внимание на церемонии уделили сотрудникам, которые проявили мужество при исполнении служебного долга. Инспекторы ДПС из Дмитровского округа Артем Евсеев и Игорь Грибков были удостоены знака губернатора Московской области «За доблесть и мужество». Во время патрулирования они заметили пожар в многоквартирном доме, где огонь охватил квартиры с первого по четвертый этаж. Полицейские незамедлительно бросились на помощь и смогли вывести из опасной зоны четырех человек.